Вучич назвал условие для введения антироссийских санкций

Белград не будет вводить антироссийские санкции, пока это не поставит под угрозу ее жизненные интересы. Об этом в пятницу, 30 декабря, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу Prava.

По словам президента страны, за прошедший год Сербия убедилась в точности и принципиальности своей позиции по санкциям в отношении РФ.

«Насколько мы сможем защищать эту позицию — увидим, в любом случае, не ценой угрозы жизненным интересам этой страны, но в любом случае, легко мы от этой позиции не отречемся», — цитирует сербского лидера ТАСС.

Он добавил, что ничего не обещает по санкциям против России, подчеркнув при этом, что такое «необещание» гораздо важнее и ценнее, чем обещания других политиков, пишет портал Beta.

Ранее, 15 декабря, Вучич в очередной раз повторил свою риторику относительно ограничительных мер в отношении России: Сербия не введет санкции, пока нет угрозы жизненно важным интересам республики.

Также Вучич заявил, что поддержка Сербии в ООН со стороны России и Китая, которые не одобряют независимость Косово, драгоценна для страны.

12 декабря Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет помогать Белграду отстаивать законные национальные интересы в отношении Косово, опираясь на резолюции Совета Безопасности ООН. По ее словам, Москва встревожена новым обострением обстановки в сербском крае.