В Сербии назвали дружбу с РФ залогом самого существования страны

Физическое существование Сербии напрямую зависит от дружбы с Россией. Об этом заявил министр внутренних дел республики Александар Вулин 16 октября в беседе с газетой «Вечерне новости».

«Я считаю, что дружба с Россией имеет огромное значение и что без нее мы рискуем физическим исчезновением Сербии», — отметил министр.

В интервью Вулин также высказался об отношениях Сербии с Европейским союзом. Политик отметил, что ЕС продолжает ожидать от государства конкретных действий. Так, напомнил он, там требуют признать Косово, отменить Республику Сербскую и ввести санкции против России.

«Вопрос не в том, хотим ли мы вступить в ЕС, а в том, хочет ли ЕС Сербию. Судя по тому безумному шантажу, которому нас подвергают, чтобы признать Косово, упразднить Республику Сербскую и ввести санкции против России, мы им не нужны. Чем раньше мы признаем, что мы им не нужны и что мы им не принадлежим, тем лучше для нас будет. Отношение к ЕС — это вопрос не эмоций, а рациональных решений», — заявил министр.

До этого, 13 октября, Сербия проголосовала за антироссийскую резолюцию на Генассамблее ООН. Документ осуждает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее, 8 октября, президент Сербии Александр Вучич сообщил о новом предложении Запада по вступлению Сербии в Евросоюз взамен на непротивление членству Косово в ООН. На той же неделе представители Германии и Франции вручили сербским властям проект документа, который предполагал членство Косово в международных организациях, однако Вучич отклонил предложение.

В сентябре Вучич сообщил, что граждане Сербии готовы проголосовать против вступления в Евросоюз из-за разных подходов объединения к проблемам Косово и Украины. Тогда же он заявил, что страна рассчитывает выдержать давление в связи с невведением санкций против РФ. По его словам, ведущие страны ЕС при поддержке США и Турции требуют от Белграда сделать выбор между Россией и Западом. Как добавил сербский лидер, разговор с представителями Запада был нелегкий.

Отношения на международной арене осложнились после введения антироссийских санкций на фоне начала проведения спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято в РФ в результате обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».