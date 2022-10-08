Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Два человека погибли в Донецке после обстрела ВФУ
Мир
На севере Германии поезда не курсировали несколько часов из-за вандализма
Общество
По Крымскому мосту запустили движение автотранспорта
Мир
Макрон призвал проявлять осторожность в вопросе ядерного оружия
Мир
В Праге прошел митинг профсоюзов против бедности
Мир
Вучич сообщил о новом предложении Запада по вступлению Сербии в Евросоюз
Армия
ВС РФ уничтожили более 100 военных ВСУ при попытке их наступления на купянском направлении
Мир
Пентагон пообещал поставить Украине новые образцы вооружения
Армия
Командующим группировкой войск в зоне СВО назначен генерал Суровикин
Культура
Цветаева вошла в топ-5 самых популярных поэтов Серебряного века в РФ
Мир
В Кишеневе арестовали бросавшего петарды во двор посольства РФ мужчину
Мир
Свыше 200 дельфинов нашли мертвыми на берегу в Новой Зеландии

Вучич сообщил о новом предложении Запада по вступлению Сербии в Евросоюз

Вучич: Сербии предложили вступление в ЕС взамен на непротивление членству Косово в ООН
0
Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Запада предложили Белграду ускорить процесс вступления страны в Евросоюз, а взаимен не мешать членству самопровозглашенной республики Косово в ООН. Об этом 8 октября заявил президент Сербии Александр Вучич.

Проходят по краю: зачем Сербию склоняют к «тяжелым решениям»
ЕС настойчиво требует от Белграда территориального компромисса по вопросу Косово в обмен на евроинтеграцию

Он отметил, что конкретных предложений не поступило, но намек на вступление Сербии в ЕС и значительные экономические выгоды был.

«Я ответил, что для Сербии по конституции и не только по конституции неприемлемо, чтобы Косово стало членом ООН», — заявил Вучич в обращении к гражданам.

На этой неделе представители Германии и Франции вручили сербским властям проект документа, который предполагал членство Косово в международных организациях, однако Вучич отклонил предложение, пишет «Газета.Ru».

Президент Сербии ожидает, что в ближайшее время будут попытки провести Приштину в Совет Европы, а после поставить вопрос о членстве Косово в ООН.

В сентябре Вучич сообщил, что граждане Сербии готовы проголосовать против вступления в Евросоюз из-за разных подходов объединения к проблемам Косово и Украины.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022