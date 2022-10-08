Вучич сообщил о новом предложении Запада по вступлению Сербии в Евросоюз

Страны Запада предложили Белграду ускорить процесс вступления страны в Евросоюз, а взаимен не мешать членству самопровозглашенной республики Косово в ООН. Об этом 8 октября заявил президент Сербии Александр Вучич.

Он отметил, что конкретных предложений не поступило, но намек на вступление Сербии в ЕС и значительные экономические выгоды был.

«Я ответил, что для Сербии по конституции и не только по конституции неприемлемо, чтобы Косово стало членом ООН», — заявил Вучич в обращении к гражданам.

На этой неделе представители Германии и Франции вручили сербским властям проект документа, который предполагал членство Косово в международных организациях, однако Вучич отклонил предложение, пишет «Газета.Ru».

Президент Сербии ожидает, что в ближайшее время будут попытки провести Приштину в Совет Европы, а после поставить вопрос о членстве Косово в ООН.

В сентябре Вучич сообщил, что граждане Сербии готовы проголосовать против вступления в Евросоюз из-за разных подходов объединения к проблемам Косово и Украины.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.