Путин назвал основные задачи России на 2023 год. Главное

Президент России Владимир Путин в четверг, 15 декабря, принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Главные заявления главы государства — в материале «Известий».

В ходе заседания президент заявил, что считает необходимым обозначить ряд важнейших задач госполитики на 2023 год и предложить новые решения, которые позволят России более уверенно развиваться.

Что происходит с экономикой России на фоне санкций Запада и как они повлияли на саму Европу

Путин указал, что на сегодняшний день против РФ развернута «экономическая война со стороны Запада». Глава государства отметил, что недружественные страны пытаются ослабить экономику — обвалить национальную валюту и спровоцировать разрушительную инфляцию. Между тем он подчеркнул, что их попытки не оправдались.

Он отметил, что, несмотря на усилия Запада, рубль с начала года стал одной из самых сильных валют мира.

«Уровень цен в России после серьезного всплеска в марте–апреле начиная с мая практически не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года», — сказал глава государства.

Он также добавил, что по итогам текущего года в стране прогнозируется снижение внутреннего валового продукта (ВВП) на 2,5%.

Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе. Антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

«Чего же добилась та же самая Европа введением ограничений? Прежде всего — невиданного, как говорят экономисты, форсированного скачка инфляции в своем собственном доме, в еврозоне. В ноябре она составила в целом по еврозоне 10%, по некоторым странам вообще запредельные величины — 20% с лишним, 21%, 25%», — пояснил он.

Президент также указал, что, несмотря на санкции, за девять месяцев 2022 года поставки основных товаров из России в страны ЕС выросли в 1,5 раза, а совокупный российский экспорт увеличился на 42%.

Какие поручения дал Путин

В ходе заседания глава государства указал на важность создания опережающей развитие инфраструктуры, в связи с чем поручил привести в порядок региональные автодороги в России. Между тем президент отметил, что страна добилась хороших результатов в обновлении федеральной дорожной сети.

Кроме того, глава государства призвал скорректировать параметры развития военно-промышленного комплекса и Государственного оборонного заказа. Он напомнил правительству, что программы должны быть реализованы в полном объеме. Он подчеркнул, что средства на лизинг воздушных судов необходимо предоставить уже в текущем году, а водного транспорта — не позднее первого квартала следующего года.

Путин также предложил расширить мандат фонда помощи с редкими заболеваниями «Круг добра» за счет увеличения списка заболеваний, лечение которых будет оплачиваться бюджетом организации. Он предложил увеличить возраст пациентов, обращающихся за помощью в фонд, с 18 до 19 лет.

Еще президент поручил правительству запустить с нового года масштабную программу по борьбе с диабетом. По его словам, на сегодняшний день в России живет свыше 5 млн человек с таким официально установленным диагнозом. Также глава государства поручил кабмину подготовить пакет мер для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни.

«Понимаю, что это непростая задача в силу целого ряда обстоятельств, но нужно изменить ситуацию к лучшему, обеспечить повышение рождаемости и рост продолжительность жизни в России», — сказал он.

Глава государства сказал, что приоритетной задачей для правительства и регионов является увеличение доходов граждан в 2023 году. Он подчеркнул, что нужно увеличивать МРОТ. При этом глава государства напомнил, что в этом году МРОТ был повышен дважды, а с начала нового года он составит более 16 тыс. рублей в месяц.

Еще глава государства поручил правительству организовать до конца следующего года места в яслях для всех детей до трех лет. Он указал, что успешное развитие человека зависит от качественного образования и разностороннего развития, и такие возможности нужно обеспечить повсеместно, в любом регионе РФ.

Путин рассказал о расширении доступа к семейной ипотеке

По словам президента, на сегодняшний день такой кредит могут получать только те семьи, где дети родились в 2018 году и позднее. В связи с этим глава государства поручил правительству обеспечить доступ к ипотеке по ставке 6% для семей, у которых как минимум два ребенка, не достигших 18 лет.

Он также добавил, что льготная ипотека, в свою очередь, будет продлена до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%.

Кроме того, Путин предложил выдавать ипотечные займы на покупку жилья в новостройках по льготной ставке в 2% годовых в новых регионах РФ — Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях.

Он также поручил подготовить программу социально-экономического развития новых регионов до конца первого квартала 2023 года. При этом он отметил, что в них необходимо выйти на общероссийский уровень по всем показателям до 2030 года.