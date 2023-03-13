Министр экономики Сербии призвал ввести санкции против России

Сербии необходимо присоединиться к санкционной политике, направленной против России. Об этом 13 марта заявил министр экономики страны Раде Баста в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, Сербия платит «высокую цену» за то, что не ввела антироссийские санкции.

«Как министр экономики я не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, а мы храним молчание. По этой причине я (выступаю. — Ред.) за введение санкций против России, я поддерживаю президента Вучича в защите государственных и национальных интересов и полностью ему доверяю. В связи с этим я прошу правительство Сербии и всех министров высказаться по этому вопросу», — написал Баста.

Ранее, 21 февраля, в российской дипмиссии в Белграде сообщили «Известиям», что Россия не получала от Сербии сигналов о начале подготовки санкций в отношении Москвы.

15 февраля издание Danas написало, что если Сербия введет санкции против России, то в ответ страна столкнется с подобными мерами и со стороны Москвы, таким образом потеряв своего важного внешнеполитического союзника. Также республика может лишиться российского газа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 февраля заявил, что в Москве понимают, какому давлению со стороны западных стран подвергается Сербия в отношении антироссийских санкций. Он подчеркнул, что в России очень ценят позицию сербских властей.

Накануне Александр Вучич заявил, что отказ Сербии вводить санкции против России лишил ее союзников на Западе. Он отметил, что страна не может действовать в одиночку, поскольку в основном окружена странами — членами НАТО. При этом 8 января президент Сербии допустил введение санкций против России, если Белград столкнется с чем-то более серьезным, чем давление со стороны Запада.

До этого, 16 октября, министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал сотрудничество и добрые отношения с РФ залогом существования государства. Он также отметил, что шантаж Запада свидетельствует о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.