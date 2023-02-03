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В Кремле отреагировали на возможный ввод санкций Сербией
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В Кремле отреагировали на возможный ввод санкций Сербией

Песков: в Кремле понимают, какому давлению подвергается Сербия в вопросе введения антироссийских санкций
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Кремле понимают, какому давлению подвергается Сербия в вопросе введения антироссийских санкций. Об этом 3 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы прекрасно понимаем, какому беспрецедентному давлению подвергается руководство Сербии со стороны коллективного Запада, и понимаем, какой ценой сербскому руководству удавалось до сих пор выдерживать это давление», — сказал он на брифинге.

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Песков заверил, что в России высоко ценят позицию сербского руководства. Он выразил надежду, что отношения двух стран продолжат развиваться по восходящей линии.

«Мы дорожим нашими отношениями с Сербией. Они имеют глубокие исторические корни, весьма субстантивное настоящее, и мы уверены, что они имеют очень большие перспективы в будущем», — отметил он.

Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что не знает, сколько еще власти страны выдержат без введения санкций в отношении России. По его словам, Белград платит высокую цену за отказ вводить ограничения.

Вучич также рассказал, что Сербия лишилась союзников на Западе из-за отказа вводить санкции против России. Он отметил, что функционировать в современном мире в одиночку невозможно, подчеркнув, что сейчас Сербия находится в основном в окружении стран — членов НАТО.

23 января сербский лидер заявил, что Сербия из-за конфликта на Украине оказалась под ударом Запада, который угрожает стране остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями.

До этого, 18 января, Вучич указал на неспособность Запада воспринимать отличные от своих взгляды. По его словам, западные страны разделяют только ту позицию, которая предполагает поддержку антироссийских санкций и независимости самопровозглашенной республики Косово.

При этом 8 января президент Сербии допустил введение санкций против России, если Белград столкнется с чем-то более серьезным, чем давление со стороны Запада.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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