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Вучич указал на неспособность Запада воспринимать отличные от своих взгляды

Вучич: Запад не принимает позицию, подразумевающую отказ от санкций против РФ
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Фото: REUTERS/Marton Monus
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Страны Запада разделяют только ту позицию, которая предполагает поддержку антироссийских санкций и независимости самопровозглашенной республики Косово. Об этом 18 января заявил президент Сербии Александр Вучич на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

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В рамках мероприятия сербский лидер провел встречу со спецпредставителем Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и рядом западных и региональных политиков.

В ходе общения с сербскими журналистами он заявил, что впереди ждут трудные времени. По его словам, в этом он особенно убедился после разговоров с Лайчаком и всего того, что он услышал на форуме.

«Просто больше никто не хочет слышать или видеть, что есть другой взгляд. Единственное, что их занимает — санкции, независимое Косово, никакого несогласия с ними, все, кто против — их противник. Так что перед нами решающий и один из тяжелейших в нашей новейшей истории в экономическом и политическом смысле год», — сказал сербский президент.

Он также напомнил, что 20 января в Белград приедут представители США, Германии, Франции, Италии, а также Лайчак, который будет представлять позицию ЕС. После встречи сербский президент расскажет в обращении гражданам, что Запад требует от Сербии по вопросу санкций и Косово и Метохии.

16 января Вучич прокомментировал неоднозначную ситуацию с отношением Белграда к антироссийским санкциям. Он отметил, что данный вопрос остается в подвешенном состоянии, поскольку основная задача властей состоит в том, чтобы принимать решения исходя из потребностей сограждан. Нестабильная ситуация в мире, по словам Вучича, не позволяет однозначно занять чью-либо сторону.

11 января первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что вопрос введения санкций затрагивает государственные интересы республики, в этой связи отказ от антироссийских шагов по-прежнему актуален. При этом 8 января Вучич допустил введение санкций против России, если Белград столкнется с чем-то более серьезным, чем давление со стороны Запада.

28 декабря президент Сербии поблагодарил Россию за политическое содействие в период обострения ситуации с Косово и Метохией. 15 декабря он подчеркнул, что наличие таких союзников в ООН, как Россия и Китай, которые не одобряют независимость Косово, драгоценно для Сербии.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

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