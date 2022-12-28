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Вучич поблагодарил Россию за помощь в период обострения ситуации с Косово

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Фото: Global Look Press/XinHua/Shi Zhongyu
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Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за политическую поддержку в период обострения ситуации с Косово и Метохией (КиМ). Вечером 28 декабря он прибыл в Рашку, чтобы поговорить с проживающими в регионе сербами.

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В интервью телеканалу TV Pink перед встречей с жителями региона КиМ сербский лидер отметил, что бесчисленное количество раз скажет спасибо России, которая оказывает Сербии политическую поддержку, но их сил, по его словам, здесь нет.

Вучич признался, что готов провести ночь в регионе, если это потребуется. У него для этого с собой походная пижама.

«Моя работа — бороться за сербов, и я всегда был рядом с ними... Косово — это Сербия, они мои братья и сестры. Я готов ответить на все вопросы», — заявил он.

Ранее в этот день Вучич призвал этнических сербов прекратить протесты против властей Приштины и убрать возведенные баррикады.

Накануне, 27 декабря, депутат Народной скупщины (парламента Сербии) от партии «Двери» Ивана Костич сказал в беседе с «Известиями», что миссия НАТО в частично признанной республике Косово (KFOR) по факту занимает сторону Приштины, а не сохраняет нейтралитет.

За день до этого Вучич пообещал сделать всё возможное для сохранения мира и стабильности и защиты сербов в Косово и Метохии. Так он отреагировал на заявление властей непризнанного Косово о приведении армии в боевую готовность.

Сербы больше двух недель несут дежурство на баррикадах в Косово и Метохии. Так, например, в городе Косовска-Митровица для этого используются пристыкованные друг к другу грузовики.

10 декабря местные СМИ сообщали, что баррикады были возведены на севере края в знак протеста против задержания бывшего сотрудника полиции Деяна Пантича. В тот же день Вучич сообщил, что страна направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности (СБ) ООН.

Также указывалось, что приштинские вооруженные сотрудники полиции вошли в город Косовска-Митровица, населенный сербами. Они расположились по краям населенного пункта и блокировали всю северную Митровицу.

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