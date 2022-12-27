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Сделанные сербами баррикады из грузовиков в Косово попали на видео

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сербы продолжают возводить баррикады на севере Косово и Метохии, чтобы перекрыть автомобильное движение.

В городе Косовске-Митровице для этого используются пристыкованные друг к другу грузовики. Кадры с ними оказались в распоряжении «Известий» 27 декабря.

Город находится территории самопровозглашенной Республики Косово и населен албанцами и сербами.

«Сербы здесь хотят жить в мире и работать, а нам в этих районах приходится жить с албанцами. Приштина не дает нам элементарных прав — свободы выбора, свободы передвижения, свободы работы. Приштина забирает все наши права и лишает нас их посредством репрессий», — рассказал местный житель Стевица Йович.

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Накануне президент Сербии Александр Вучич пообещал сделать всё возможное для сохранения мира и стабильности и защиты сербов в Косово и Метохии. Президент отметил, что аргументы Сербии, ратующей за мир, не хотят слышать.

Вечером 26 декабря стало известно о приведении в полную боевую готовность войск непризнанного Косово. Сотрудники сил безопасности должны быть ночью в казармах или в пределах досягаемости мобильных телефонов, чтобы быть готовыми к передвижению в ночное время.

Также в этот день сербский министр обороны Милош Вучевич заявил, что Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность. Он добавил, что сербская армия, предотвращая насилие и террор, защищает территориальную целостность и суверенитет страны, а также всех граждан Сербии.

Кроме того, 26 декабря приштинская полиция не пропустила в Косово патриарха Сербского Порфирия. В правительстве Сербии назвали действия Приштины преступлением.

Сербы больше двух недель несут дежурство на баррикадах в Косово и Метохии. Как сообщали 10 декабря «Вечерние новости», они были возведены на севере края в знак протеста против задержания бывшего сотрудника полиции Деяна Пантича. Однако это вызвало яростное озлобление косово-албанских властей. В ход пошли угрозы разобрать баррикады силой с использованием тяжелой техники.

За день до этого сербские СМИ сообщили, что вооруженные сотрудники полиции самопровозглашенной республики Косово вошли в город Косовску-Митровицу, населенный сербами. Они расположились по краям населенного пункта и блокировали всю Северную Митровицу.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы. Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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