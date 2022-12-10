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Сербы начали сооружать баррикады на севере Косово и Метохии

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Фото: Kompanija Novosti/novosti.rs
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На севере Косово и Метохии сербы начали сооружать баррикады после задержания экс-полицейского Деяна Пантича. Отмечается, что в населенной сербами северной части края не работают интернет и мобильная связь, пишет 10 декабря местное издание «Вечерне новости».

В крупных городах работают сирены, граждане собираются на улицах в Лепосавиче, Рударе, Србовице.

«Серб Деян Пантич, который был интегрированным членом косовской полиции, был арестован сегодня в Яринье, а сербы с севера Косово собираются и возводят баррикады. Сербы не хотят, чтобы задержанного доставили в Приштину», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что на место прибыли патрули миссии Евросоюза в Косово (EULEX), а также сотрудники международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR).

Сейчас EULEX находится у города Лепосавич, а KFOR — в 150 м от баррикад на дороге, ведущей в город Рударе. Уточняется, что сотрудники миссий вооружены, однако не покидают своих автомобилей.

Накануне сербские СМИ сообщили, что вооруженные сотрудники полиции самопровозглашенной республики Косово вошли в город Косовска-Митровица, населенный сербами. Они расположились по краям населенного пункта и блокировали всю северную Митровицу.

По последней информации, никаких открытых конфликтов и инцидентов зафиксировано не было. Однако мужское население города начало выходить на улицы, женщины и дети остаются дома.

В ответ на это власти Сербии допустили возвращение на территорию Косово и Метохии 1 тыс. сотрудников сил безопасности страны в соответствии с п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Ранее, 7 декабря, министр обороны Сербии Милош Вучевич охарактеризовал ситуацию на севере Косово и Метохии как «взрывоопасную». Он добавил, что причиной тому является «организованный террор» косовского премьера Альбина Курти, поощряющего этнические чистки.

6 декабря появились сообщения о взрывах на севере Косово. Тогда же местная полиция и спецназ вместе с членами избирательной комиссии ворвались в администрации городов Зубин-Поток и Косовска-Митровица.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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