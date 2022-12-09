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Сербия допустила возвращение 1 тыс. силовиков в Косово

Сербия рассмотрит возможность возвращения 1000 представителей сил безопасности в Косово
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Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
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Власти Сербии допустили возвращение на территорию Косово и Метохии 1 тыс. сотрудников сил безопасности страны в соответствии с п. 4 резолюции 1244 Совета безопасности ООН. Об этом 8 декабря заявил глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

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«Президент [Сербии] Александр Вучич много раз повторял, что никогда больше не повторятся погромы, и мне кажется, что это недостаточно хорошо поняли те на Западе, кто должен образумить Приштину», ― отметил Петкович.

По его словам, это может стать ответом на приезд более 300 полицейских в бронежилетах и с длинноствольным оружием в город Косовска-Митровица. Петкович подчеркнул, что те буквально «оккупировали и блокировали» целый город.

Ранее в этот день сербские СМИ сообщили, что вооруженные сотрудники полиции самопровозглашенной республики Косово вошли в город Косовска-Митровица, населенный сербами. Они расположились по краям населенного пункта и блокировали всю северную Митровицу.

По последней информации, никаких открытых конфликтов и инцидентов зафиксировано не было. Однако мужское население города начало выходить на улицы, женщины и дети остаются дома.

Накануне, 7 декабря, министр обороны Сербии Милош Вучевич охарактеризовал ситуацию на севере Косово и Метохии как «взрывоопасную». Он добавил, что причиной тому является «организованный террор» косовского премьера Альбина Курти, поощряющего этнические чистки.

6 декабря появились сообщения о взрывах на севере Косово. Тогда же местная полиция и спецназ вместе с членами избирательной комиссии ворвались в администрации городов Зубин-Поток и Косовска-Митровица.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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