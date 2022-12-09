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Косовский спецназ вторгся на север Косово и Метохии

Более 200 косовских спецназовцев на бронетехнике вторглись на север Косово и Метохии
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Фото: Kosovo online
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Вооруженные сотрудники полиции самопровозглашенной республики Косово заблокировали северную часть города Косовска-Митровица. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщает Kosovo Online.

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«Более 200 вооруженных спецназовцев косовской полиции в сопровождении бронированных автомобилей перешли из южной (албанской) в северную (сербскую) часть Косовска-Митровицы. Спецназовцы расположились по краям города и блокировали всю северную Митровицу», — говорится в публикации.

Как отметил корреспондент портала, спецназ получил указание «обеспечить безопасность».

По последним данным, мужское население Митровицы собирается на улицах города, в то время как женщины и дети остаются в домах. Общественные заведения закрыты. Подчеркивается, что никаких инцидентов зафиксировано не было, однако обстановка остается напряженной.

Накануне министр обороны Сербии Милош Вучевич охарактеризовал ситуацию на севере Косово и Метохии как «взрывоопасную». Он добавил, что причиной тому является «организованный террор» косовского премьера Альбина Курти, поощряющего этнические чистки.

Ранее, 6 декабря, появилась информация о том, что на севере Косово прогремело несколько взрывов. Косовская полиция и спецназ вместе с членами избирательной комиссии ворвались в администрации городов Зубин-Поток и Косовска-Митровица.

До этого, 21 ноября, президент Сербии Александр Вучич заявил, что обстановка в Косово и Метохии находится на грани столкновений, и отметил, что власти самопровозглашенной республики Косово отправили полицейские силы на территории, населенные сербами. По его словам, Приштина планировала насильственные действия месяцами.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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