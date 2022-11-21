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Вучич заявил, что ситуация в Косово находится на грани столкновений

Вучич: Приштина отправила спецназ на север Косово и Метохии
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Фото: Global Look Press/Tomas Tkacik
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Обстановка в Косово и Метохии находится на грани столкновений. Об этом 21 ноября заявил президент Сербии Александр Вучич.

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«Ситуация в Косово тяжелая, буквально на грани столкновений. Прошу западное сообщество использовать свое влияние и попытаться повлиять на Приштину и помочь нам сохранить мир», — сказал он в эфире местного телеканала RTS.

По словам главы государства, власти самопровозглашенной республики Косово отправили спецназ МВД на населенный сербами север края.

«Сегодня вечером всё, что у них есть из так называемого спецназа полиции в Приштине, отправлено в четыре разных места на севере края», — отметил Вучич, уточнив, что штрафы начнут выписывать 22 ноября.

Сербский лидер подчеркнул, что Приштина планировала насильственные действия месяцами.

Ранее в этот день Вучич заявил, что Белград и Приштина не достигли никаких договоренностей на переговорах в Брюсселе. Сербский лидер отметил, что это произошло по непонятным для него причинам.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации после того, как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной Республики Косово с запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

7 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность обострением вокруг Косово. Она отметила, что страны Запада не предпринимают действий для окончания провокаций радикалов в Косово и подталкивают ситуацию к прямому конфликту.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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