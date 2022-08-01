На границе Косова и Сербии произошла эскалация ситуации

Косовоалбанские власти потребовали у проживающих в северной части Косова и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы, сообщил 31 июля телеканал RTS.

Полиция самопровозглашенной республики Косово около 18:15 по местному времени (19:15 мск) частично блокировала административный пункт перехода «Брняк» на севере Косово и Метохии. Также СМИ сообщили, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города.

Очевидцы в соцсетях стали выкладывать кадры того, как косовский спецназ выдвинулся к границе с Сербией.

В свою очередь министерство обороны Сербии опровергло участие сербской стороны в росте напряженности с Косово. В заявлении ведомства отметили, что Приштина намеренно распространяет дезинформацию в эфире, соцсетях, на сайтах о якобы конфликтах и столкновениях с сербской армией.

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к согражданам заявил, что полиция самопровозглашенной Республики Косово в полночь начнет силовую операцию против сербов, проживающих на севере края. Он также отметил, что сербская сторона намерена всеми силами сохранить мир в регионе, и призвал страны, признавшие Косово, повлиять на правительство республики.

«Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. Почему я это сказал? Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире», — пояснил Вучич.

Сербский президент отметил, что Белград продолжает выступать за мир в регионе любой ценой, и попросил сербов не реагировать на провокации. Политик также отдельно обратился к признавшим независимость Косово странам и призвал их повлиять на руководство самопровозглашенной республики.

«Всё, что могу сказать, — мы будем просить о мире и просить мира, но сразу вам скажу: сдачи не будет и победит Сербия. Если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов — Сербия победит», — подчеркнул Вучич.

Поздно вечером 31 июля Вучич прибыл в здание Генерального штаба, сообщил Telegram-канал «Сербский вестник».

Директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

МИД России призывал Приштину и стоящих за ней США и Евросоюз (ЕС) к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово. Как заявила официальные представитель ведомства Мария Захарова, лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий.

Премьер-министр Косово Альбин Курти в видеообращении заявил, что перед началом применения ответных мер с Сербией незаконные сербские структуры на севере страны начали блокировать дороги.

«Органы правопорядка и безопасности нашей страны собирают информацию, следят за ситуацией и будут действовать в защиту закона и граждан, нашего суверенитета и территориальной целостности», — завил он.

По мнению Курти, в сложившейся ситуации виновны глава Сербии Александр Вучич и директор Офиса по Косово Петар Петкович.

Вечером 31 июля сербская газета «Данас» сообщила о работающих сиренах воздушной тревоги на севере частично признанной Республики Косово. По информации издания, сирены работают уже на протяжении часа. Является ли это тестовым запуском систем оповещения или сигналом к сбору сил местной самообороны — не уточняется.

Албанское издание Albania Daily News со ссылкой на местные СМИ сообщило о пострадавших при стрельбе на севере Косово. В ходе перестрелки был ранен один полицейский и двое гражданских. Пострадавшие жители оказались гражданами Сербии.

Информация об избитом сотрудниками спецподразделения косовской полиции сербе, которую распространила газета Kurir в соцсетях, не соответствует действительности, заявили косовские правоохранители. Они призвали граждан избегать фейков и не становиться жертвами дезинформации.

Вечером 31 июля сербский президент Александр Вучич в рамках своего вечернего обращения в связи с ситуацией на границе Сербии и Косово попросил международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косова. Об этом он сообщил после встречи в генеральном штабе с его главой генералом Милоном Мойсиловичем.

Он заверил граждан, что власти работают над урегулированием ситуации. Вучич уверен, что деэскалация близко, так как «мы с новыми компромиссными решениями придем к миру», отметил он. По его мнению, это самая крупная политическая задача на ближайшие дни.

После полуночи 1 августа стало известно, что Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.