Полиция самопровозглашенного Косово закрыла КПП «Брняк» на севере региона

Полиция частично признанной Республики Косово блокировала на севере административный пункт перехода «Брняк» в центральную часть Сербии. Об этом 31 июля сообщил местный портал «Вечерне новости».

«Около 18:15 (по местному времени) сотрудники полиции т.н. Косово закрыли административный переход на мосту Брнячко и тем самым заблокировали всё движение пассажиров и грузов через этот переход», — уточняет издание.

Как отмечается, колонны автомобилей наблюдаются перед КПП «Ярине».

Ранее в этот день газета «Данас» написала, что на севере работают сирены воздушной тревоги. По информации издания, они были включены на протяжении часа. Неизвестно, является ли это тестовым запуском систем оповещения или сигналом к сбору сил местной самообороны. Жителей рекомендовали не выходить из домов и держаться подальше от окон.

Также сообщалось, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города.

В этот же день президент Сербии Александр Вучич в обращении к согражданам заявил, что полиция самопровозглашенной Республики Косово в полночь начнет силовую операцию против сербов, проживающих на севере края. Вучич подчеркнул, что сербская сторона намерена всеми силами сохранить мир в регионе, и призвал страны, признавшие Косово, повлиять на правительство республики.

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны.