Сербы и албанцы собираются в группы в своих частях Косовска-Митровицы
Сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города. Об этом 31 июля сообщает портал Вечерние новости.
По информации издания, косовские албанцы собираются в группы в южной части города около моста на «северную» половину города, где также собираются группы этнических сербов. По данным издания, сербы возвели баррикады на севере Косова и Метохии, а несколько десятков человек перекрыли главную дорогу Приштина — Рашка.
«В южной части Косовска-Митровицы близ Главного моста, который разделяет северную и южную части города, находится около 200 собравшихся албанцев… Граждане (сербской национальности. — Ред.) собираются в северной части Косовска-Митровицы и планируют массово отправиться к месту Рударе на трассе к Звечану, где строятся баррикады», — говорится в публикации.
Также сообщается, что Косово перекрыло мост в Сербию.
Ранее, 31 июля, появились сообщения о работающих сиренах воздушной тревоги на севере частично признанной Республики Косово. Жителей предупреждают не выходить из домов и держаться подальше от окон.
В этот же день президент Сербии Александр Вучич в обращении к согражданам заявил, что полиция самопровозглашенной Республики Косово в полночь начнет силовую операцию против сербов, проживающих на севере края. Он также отметил, что сербская сторона намерена всеми силами сохранить мир в регионе и призвал страны, признавшие Косово, повлиять на правительство республики.
В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.