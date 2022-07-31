Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о сиренах тревоги в городах на границе Сербии и Косово
Мир
В Германии предложили не использовать газ для выработки электроэнергии
Мир
Горняки обесточенной из-за обстрела ВСУ шахты в Донецке спасены
Мир
В Донецке 72 горняка остались в шахте без света после обстрела со стороны ВСУ
Общество
В Московском зоопарке отметили день рождения панд Жуи и Диндин
Общество
Владимир Путин посетил Петропавловский собор
Армия
Празднование Дня ВМФ завершилось во Владивостоке салютом
Мир
Жители Нидерландов начали массово закупать дрова
Мир
В Финляндии предупредили об угрозе остановки производств из-за роста цен на газ
Мир
В Болгарии сгорел склад с боеприпасами для ВСУ
Мир
Вооруженные силы ДНР закрепились на окраине поселка Пески
Спорт
«Спартак» разгромил «Оренбург» в матче третьего тура чемпионата России

Сербы и албанцы собираются в группы в своих частях Косовска-Митровицы

0
Фото: novosti.rs
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города. Об этом 31 июля сообщает портал Вечерние новости.

Сначала били словом: помешает ли Сербия вступлению Косово в Совет Европы
И нужно ли самой организации частично признанное государство в своих рядах

По информации издания, косовские албанцы собираются в группы в южной части города около моста на «северную» половину города, где также собираются группы этнических сербов. По данным издания, сербы возвели баррикады на севере Косова и Метохии, а несколько десятков человек перекрыли главную дорогу Приштина — Рашка.

«В южной части Косовска-Митровицы близ Главного моста, который разделяет северную и южную части города, находится около 200 собравшихся албанцев… Граждане (сербской национальности. — Ред.) собираются в северной части Косовска-Митровицы и планируют массово отправиться к месту Рударе на трассе к Звечану, где строятся баррикады», — говорится в публикации.

Также сообщается, что Косово перекрыло мост в Сербию.

Ранее, 31 июля, появились сообщения о работающих сиренах воздушной тревоги на севере частично признанной Республики Косово. Жителей предупреждают не выходить из домов и держаться подальше от окон.

В этот же день президент Сербии Александр Вучич в обращении к согражданам заявил, что полиция самопровозглашенной Республики Косово в полночь начнет силовую операцию против сербов, проживающих на севере края. Он также отметил, что сербская сторона намерена всеми силами сохранить мир в регионе и призвал страны, признавшие Косово, повлиять на правительство республики.

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022