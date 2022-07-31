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СМИ сообщили о сиренах тревоги в городах на границе Сербии и Косово
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СМИ сообщили о сиренах тревоги в городах на границе Сербии и Косово

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Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Сербская газета Данас сообщает о работающих сиренах воздушной тревоги на севере частично признанной Республики Косово.

По информации издания, сирены работают уже на протяжении часа. Является ли это тестовым запуском систем оповещения или сигналом к сбору сил местной самообороны — не уточняется.

Заместитель командующего Косовской полиции Северного региона Бесим Хоти заявил, что не располагает информацией о происходящем.

Жителей предупреждают не выходить из домов и держаться подальше от окон.

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По неофициальной информации, на региональной дороге Приштина – Лепосавич, недалеко от Звечана, готовятся баррикады.

Издание «Вечерние новости» пишет, что перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта Ярине распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с оружием, в касках и бронежилетах.

31 июля президент Сербии Александр Вучич в обращении к согражданам заявил, что полиция самопровозглашенной Республики Косово в полночь начнет силовую операцию против сербов, проживающих на севере края.

Как рассказал сербский президент, власти самопровозглашенной республики перекроют въезд гражданам с выданными в Сербии документами и будут требовать, чтобы они перерегистрировали автомобили на косовские номера.

«Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. Почему я это сказал? Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире», — пояснил Вучич.

Сербский президент отметил, что Белград продолжает выступать за мир в регионе любой ценой, и попросил сербов не реагировать на провокации. Политик также отдельно обратился к признавшим независимость Косово странам и призвал их повлиять на руководство самопровозглашенной республики.

«Всё, что могу сказать, — мы будем просить о мире и просить мира, но сразу вам скажу: сдачи не будет и победит Сербия. Если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов — Сербия победит», — подчеркнул Вучич.

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.

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