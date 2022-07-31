Минобороны Сербии прокомментировало данные о столкновениях на границе с Косово
Министерство обороны Сербии опровергло участие сербской стороны в росте напряженности с Косово. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на официальном сайте.
В заявлении ведомства отмечается, что Приштина намеренно распространяет дезинформацию в эфире, соцсетях, на сайтах о якобы конфликтах и столкновениях с сербской армией.
«Минобороны заявляет, что армия Сербии не пересекла административную линию и никоим образом не заходила на территорию Косово и Метохии», — говорится в сообщении.
Ранее, 31 июля, сербская газета «Данас» рассказала о работающих сиренах воздушной тревоги на севере частично признанной Республики Косово. Издание «Вечерне новости» написало, что перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта «Ярине» распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с оружием. Кроме того, стало известно о блокировке косовцами на севере региона административного пункта перехода «Брняк».
Также СМИ сообщили, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города.
В этот же день президент Сербии Александр Вучич в обращении к жителям заявил, что полиция Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере региона, перекрыв въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами. Он отметил, что сербская сторона намерена всеми силами сохранить мир в регионе.
Косовско-албанские структуры в Приштине в 2008 году провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия.