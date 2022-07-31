Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о сиренах тревоги в городах на границе Сербии и Косово
Мир
В Германии предложили не использовать газ для выработки электроэнергии
Мир
Горняки обесточенной из-за обстрела ВСУ шахты в Донецке спасены
Мир
МИД России призвал Приштину к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов
Мир
Вучич прибыл в здание Генерального штаба
Мир
В Индии сообщили о первой возможной смерти от оспы обезьян
Общество
День ВМФ завершился праздничным салютом
Мир
Сербы из северной части Косова начали акции протеста
Мир
В Финляндии предупредили об угрозе остановки производств из-за роста цен на газ
Мир
Очевидцы сообщили о выдвижении косовского спецназа к границе с Сербией
Мир
Вооруженные силы ДНР закрепились на окраине поселка Пески
Спорт
«Спартак» разгромил «Оренбург» в матче третьего тура чемпионата России

В Албании сообщили о пострадавших при стрельбе на севере Косово

0
Фото: REUTERS/Laura Hasani
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нови-Пазаре на северной границе региона Косово и Метохия произошла стрельба. Об этом 31 июля рассказало издание Albania Daily News со ссылкой на местные СМИ.

Сначала били словом: помешает ли Сербия вступлению Косово в Совет Европы
И нужно ли самой организации частично признанное государство в своих рядах

В ходе перестрелки был ранен один полицейский и двое гражданских. Пострадавшие жители оказались гражданами Сербии, из-за чего их доставили в больницу в Митровице на фоне нарастания напряженности в Косово и Метохии.

31 июля сербская газета «Данас» разместила сообщение о работающих сиренах воздушной тревоги на севере частично признанной Республики Косово. Жителей предупредили не выходить из домов и держаться подальше от окон.

В ответ на ситуацию президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением согражданам заявил, что полиция самопровозглашенной Республики Косово в полночь начнет силовую операцию против сербов, проживающих на севере края. Он подчеркнул, что сербская сторона намерена всеми силами сохранить мир в регионе и призвал страны, признавшие Косово, повлиять на правительство республики.

Около 18:15 по местному времени (19:15 мск) косоварская полиция частично блокировала административный пункт перехода «Брняк» на севере Косово и Метохии.

Кроме того, сербский портал «Новости» рассказал о том, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города.

В тот же день портал Exit News сообщил о том, что сербы, проживающие в северной части Косова и Метохии, начали акции протеста. В ответ на выступления косоварские власти выдвинули в район проведения протестов вооруженные подразделения Сил для Косова (KFOR, СДК). Очевидцы подтвердили эту информацию, предоставив кадры выдвижения косоварского спецназа.

Косовско-албанские структуры в Приштине в 2008 году провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022