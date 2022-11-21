Белград и Приштина не достигли договоренностей на переговорах в Брюсселе

Белград и Приштина не достигли никаких договоренностей на переговорах в Брюсселе. Об этом сообщил журналистам президент Сербии Александр Вучич в понедельник, 21 ноября.

Переговоры проходили в присутствии представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по Западным Балканам Мирослава Лайчака.

«По непонятным мне причинам мы не смогли достичь никаких договоренностей», — заявил президент Сербии.

На переговорах Вучич и так называемый премьер Косово Альбин Курти собирались в числе прочего разрешить конфликт с номерными знаками, после того как в непризнанной республике начали штрафовать тех, кто использует сербские автомобильные номера и не ставит местные.

В этот же день министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что вооруженные силы страны готовы предпринять все меры, чтобы защитить сербов в Косово и Метохии.

«Если президент Сербии прикажет, армия предпримет все меры для защиты сербов в Косово и Метохии», — сказал Вучевич в эфире TV Pink.

При этом министр обороны указал, что переговоры — лучшее решение, чем любой конфликт.

7 ноября президент Сербии обсудил ситуацию в Косово с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Сербский президент заявил, что Приштина нарушает Брюссельское соглашение своими «односторонними действиями».

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность обострением вокруг Косово. Она отметила, что страны Запада не предпринимают действий для окончания провокаций радикалов в Косово и подталкивают ситуацию к прямому конфликту. Дипломат указала, что Белград, в свою очередь, демонстрирует конструктивный подход — в частности, призывает к решению возникающих вопросов путем диалога и реализации уже имеющихся договоренностей.

В Косово с 1 ноября вступили в силу новые меры по регистрации автомобилей. Водителям зарегистрированных в Косово и Метохии автомобилей с номерами, выданными властями Сербии, будут выдавать предупреждения, а затем их начнут штрафовать. В Белграде заявили, что не намерены выполнять новые правила.

19 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления в Совете Безопасности всемирной организации заявил, что ситуация вокруг Косово остается главной проблемой в сфере безопасности на Балканах и требует особого внимания со стороны международного сообщества.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации после того, как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.