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В Косово с 1 ноября начнут наказывать водителей с сербскими номерами

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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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Новые меры по регистрации автомобилей вступают в силу с 1 ноября в самопровозглашенной Республике Косово. Водителям зарегистрированных в Косово и Метохии автомобилей с номерами, выданными властями Сербии, будут выдавать предупреждения, а затем их начнут штрафовать. Об этом сообщает сербский телерадиоканал РТС.

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С 1 по 20 ноября нарушителей будет ждать выговор, а с 21 ноября по 21 января — штраф в размере €150. С 21 января по 21 апреля будут выдаваться временные номера для использования их поверх запрещенных, а после истечения этого срока автомобили будут изымать как не имеющие регистрации.

В период с 1 ноября по 21 апреля населению предоставят возможность перерегистрации машин, но уже не в льготном порядке, как это было с 1 сентября по 31 октября. Перерегистрация будет проходить с уплатой акциза, налога на добавленную стоимость и импортного налога. Так, за перерегистрацию автомобиля стоимость €7000 с объемом двигателя до 2 л придется заплатить €2558, пишет REGNUM.

В Белграде заявили, что не намерены выполнять новые правила. Такого же мнения придерживаются и сербы, проживающие в Косово. При этом в Европейской комиссии (ЕК) утверждают, что решения косовских властей не соответствуют ранее достигнутым договоренностям, сообщает телеканал «Звезда».

В сентябре президент Сербии Александр Вучич сообщил, что граждане Сербии готовы проголосовать против вступления в Евросоюз из-за разных подходов объединения к проблемам Косово и Украины.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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