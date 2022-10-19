Небензя назвал Косово главной угрозой безопасности на Балканах

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления в Совете Безопасности всемирной организации заявил, что ситуация вокруг Косово остается главной проблемой в сфере безопасности на Балканах и требует особого внимания со стороны международного сообщества, передает телеканал «Известия». Он указал на то, что «с начала 2022 года в Косово зафиксировано более 100 случаев нападений на сербов, их имущество, кладбища и религиозные святыни».

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