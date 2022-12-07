Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден не смог произнести название наночипов во время выступления в Аризоне
Армия
МО сообщило об уничтожении более 130 солдат ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
Более 70 ракет HIMARS уничтожены при ударе по складу в Кривом Роге
Мир
Глава МО Сербии назвал ситуацию на севере Косова «взрывоопасной»
Армия
Военные РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области
Экономика
ТЦ в Москве могут опустеть на 20% в 2023 году
Мир
Лавров указал на возрождение в Германии «чувства превосходства» на фоне русофобии
Мир
Грушко предрек провал попыткам США исключить Россию из G20
Мир
Экоактивисты облили краской вход в театр «Ла Скала» в Милане
Мир
СБУ проводит проверки на объектах УПЦ в ряде областей Украины
Мир
Лавров заявил о вероятности расширения БРИКС до 15–17 стран
Авто
В РСА предложили увеличить штраф за отсутствие ОСАГО
Сюжет:

Глава МО Сербии назвал ситуацию на севере Косова «взрывоопасной»

Министр обороны Сербии Вучевич: Атмосфера в Косово и Метохии взрывоопасная и напряженная
0
Фото: 021.rs
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что ситуация на севере Косова и Метохии «крайне напряженная и взрывоопасная». Об этом он рассказал 7 декабря в эфире телеканала «ТВ Прва».

Национальная спорная: успеют ли Сербия и Косово договориться за два дня
И насколько велик риск столкновения в случае, если компромисс не будет найден

«Атмосфера в Косове и Метохии настолько взрывоопасная и напряженная, что достаточно одной спички, чтобы все загорелось и пошло в нежелательном направлении», — заявил он.

Вучевич также добавил, что, исходя из действий Приштины, можно сделать вывод, что сербам в регионе решительно не рады.

«Это организованный террор его (премьера непризнанного Косова Альбина Курти) администрации и его политика, которая заключается в полной этнической чистке в Косово», — резюмировал глава сербского минобороны.

Ранее, 6 декабря, местные СМИ сообщили о том, что в городе Косовска-Митровица на севере Косово прогремело несколько взрывов. Косовская полиция и спецназ вместе с членами избирательной комиссии ворвались в администрации городов Зубин Поток и Косовска-Митровица.

До этого, 21 ноября, президент Сербии Александр Вучич заявил, что обстановка в Косово и Метохии находится на грани столкновений, и отметил, что власти самопровозглашенной республики Косово отправили спецназ МВД на населенный сербами север края. Кроме того, он подчеркнул, что Приштина планировала насильственные действия месяцами.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022