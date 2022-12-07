Глава МО Сербии назвал ситуацию на севере Косова «взрывоопасной»

Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что ситуация на севере Косова и Метохии «крайне напряженная и взрывоопасная». Об этом он рассказал 7 декабря в эфире телеканала «ТВ Прва».

«Атмосфера в Косове и Метохии настолько взрывоопасная и напряженная, что достаточно одной спички, чтобы все загорелось и пошло в нежелательном направлении», — заявил он.

Вучевич также добавил, что, исходя из действий Приштины, можно сделать вывод, что сербам в регионе решительно не рады.

«Это организованный террор его (премьера непризнанного Косова Альбина Курти) администрации и его политика, которая заключается в полной этнической чистке в Косово», — резюмировал глава сербского минобороны.

Ранее, 6 декабря, местные СМИ сообщили о том, что в городе Косовска-Митровица на севере Косово прогремело несколько взрывов. Косовская полиция и спецназ вместе с членами избирательной комиссии ворвались в администрации городов Зубин Поток и Косовска-Митровица.

До этого, 21 ноября, президент Сербии Александр Вучич заявил, что обстановка в Косово и Метохии находится на грани столкновений, и отметил, что власти самопровозглашенной республики Косово отправили спецназ МВД на населенный сербами север края. Кроме того, он подчеркнул, что Приштина планировала насильственные действия месяцами.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.