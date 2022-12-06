СМИ сообщили о взрывах в городе Косовска-Митровица в Косово

В городе Косовска-Митровица на севере Косово прогремело несколько взрывов, слышна сирена. Об этом сообщают 6 декабря местные СМИ.

На видео, опубликованных в соцсетях, слышна работа сирены в городе. Местные жители пишут о звуках взрывов, однако официальной информации по этому поводу пока не поступало.

В Telegram-канале RT сообщается, что косовская полиция и спецназ вместе с членами избирательной комиссии ворвались в администрации городов Зубин Поток и Косовска-Митровица.

В сообщении также приводятся слова директора канцелярии по Косово и Метохии Петара Петковича, который заявил, что премьер-министр Косово Альбин Курти послал вооруженную полицию, чтобы «насильственным путем подготовить почву для проведения своих нелегальных выборов».

21 ноября президент Сербии Александр Вучич заявил, что обстановка в Косово и Метохии находится на грани столкновений, и отметил, что власти самопровозглашенной республики Косово отправили спецназ МВД на населенный сербами север края. Кроме того, он подчеркнул, что Приштина планировала насильственные действия месяцами.

В тот же день Вучич заявил, что Белград и Приштина не достигли никаких договоренностей на переговорах в Брюсселе. Сербский лидер отметил, что это произошло по непонятным для него причинам.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.