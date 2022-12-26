Реклама
Прямой эфир
Общество
В России не выявлено случаев заражения «поедающей мозг» амебой
Мир
Приштинская полиция не пропустила сербского патриарха в Косово
Общество
Рогозина успешно прооперировали
Культура
Рождественскую песню Мэрайи Кэри прослушали за день более 20 млн раз
Мир
В МЧС сообщили об эвакуации 56 горняков из нефтешахты в Коми
Происшествия
Человек пострадал в результате столкновения восьми машин в Подмосковье
Мир
Речь Карла III стала самым просматриваемым рождественским телеобращением в Британии
Общество
Матвиенко в рамках «Елки желаний» исполнила мечты двух мальчиков
Мир
В МИД РФ указали на невозможность ЕС и НАТО повлиять на ситуацию в Косово
Наука
Происхождение повредившей «Союз МС-22» частицы до сих пор неясно
Общество
Путин утвердил порядок подачи жителями новых регионов заявлений на паспорт РФ
Политика
Песков указал на продвижение в вопросе реализации зерновой сделки
Сюжет:

Приштинская полиция не пропустила сербского патриарха в Косово

0
Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Приштинская полиция не пропустила в Косово патриарха Сербского Порфирия, сообщил 26 декабря глава канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

Достучаться до ЕС: есть ли у Косово шанс присоединиться к союзу
И когда может произойти очередной виток эскалации в регионе

«Сегодня Приштина запретила въезд в Косово сербскому патриарху Порфирию. Его Святейшество вернулось с КПП «Мердаре», — написал он в Twitter.

Петкович подчеркнул, что отказ Приштины главе Сербской православной церкви во въезде в Косово является преступлением.

«Отказать человеку, проповедующему любовь и мир, в праве оставаться в своем доме в Печской патриархии (монастырь. — Ред.), где находится многовековая резиденция сербских патриархов, является преступлением, которое современная цивилизация не видела», — заключил он.

Накануне в пресс-службе Сербской православной церкви сообщили, что патриарх Порфирий с удивлением воспринял новость о том, что власти Приштины запретили ему приехать в Печскую патриархию. Он назвал это дискриминационным решением и выразил надежду на то, что оно будет отменено.

Тем временем начальник сербского генштаба Милан Мойсилович заявил, что обстановка в северных регионах самопровозглашенного Косово требует присутствия вооруженных сил и внимания со стороны Сербии.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года после того, как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы.

Новые меры вступили в силу с 1 ноября, а с конца месяца начали взимать штрафы с тех, кто продолжает ездить на сербских номерах. Власти Сербии отмечали в свою очередь, что этими действиями Приштина пытается изгнать этнических сербов из регионов.

Спустя несколько недель, 8 декабря, около 350 сотрудников полиции непризнанного Косово вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.

10 декабря начались протесты. Сербы возвели баррикады на трассах после задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики — серба Деяна Пантича — по подозрению в терроризме. В тот же день Вучич сообщил, что страна направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности (СБ) ООН.

Также сообщалось, что приштинские вооруженные сотрудники полиции вошли в город Косовска-Митровица, населенный сербами. Они расположились по краям населенного пункта и блокировали всю северную Митровицу.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022