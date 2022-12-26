Приштинская полиция не пропустила сербского патриарха в Косово

Приштинская полиция не пропустила в Косово патриарха Сербского Порфирия, сообщил 26 декабря глава канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

«Сегодня Приштина запретила въезд в Косово сербскому патриарху Порфирию. Его Святейшество вернулось с КПП «Мердаре», — написал он в Twitter.

Петкович подчеркнул, что отказ Приштины главе Сербской православной церкви во въезде в Косово является преступлением.

«Отказать человеку, проповедующему любовь и мир, в праве оставаться в своем доме в Печской патриархии (монастырь. — Ред.), где находится многовековая резиденция сербских патриархов, является преступлением, которое современная цивилизация не видела», — заключил он.

Накануне в пресс-службе Сербской православной церкви сообщили, что патриарх Порфирий с удивлением воспринял новость о том, что власти Приштины запретили ему приехать в Печскую патриархию. Он назвал это дискриминационным решением и выразил надежду на то, что оно будет отменено.

Тем временем начальник сербского генштаба Милан Мойсилович заявил, что обстановка в северных регионах самопровозглашенного Косово требует присутствия вооруженных сил и внимания со стороны Сербии.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года после того, как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы.

Новые меры вступили в силу с 1 ноября, а с конца месяца начали взимать штрафы с тех, кто продолжает ездить на сербских номерах. Власти Сербии отмечали в свою очередь, что этими действиями Приштина пытается изгнать этнических сербов из регионов.

Спустя несколько недель, 8 декабря, около 350 сотрудников полиции непризнанного Косово вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.

10 декабря начались протесты. Сербы возвели баррикады на трассах после задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики — серба Деяна Пантича — по подозрению в терроризме. В тот же день Вучич сообщил, что страна направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности (СБ) ООН.

Также сообщалось, что приштинские вооруженные сотрудники полиции вошли в город Косовска-Митровица, населенный сербами. Они расположились по краям населенного пункта и блокировали всю северную Митровицу.