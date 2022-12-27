В Сербии обвинили миссию НАТО в чрезмерной лояльности к властям Косово

Миссия НАТО в частично признанной республике Косово (KFOR) по факту занимает сторону Приштины, а не сохраняет нейтралитет. Об этом заявил «Известиям» депутат Народной скупщины (парламента Сербии) от партии «Двери» Ивана Костич.

«Миссия НАТО работает вместе с сепаратистами из Приштины. А албанские сепаратисты хотят начать полноценную войну на севере Косово», — сказал он, добавив, что косовские албанцы ежедневно нападают на сербское население, в том числе на женщин и детей.

Как отметил в беседе с «Известиями» программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович, хоть контингент KFOR и призван предотвращать эскалацию и регулировать ситуацию, по факту они не реагируют на правонарушения в отношении сербов, а лишь молча наблюдают за происходящим, занимая сторону албанцев.

При этом, несмотря на накаленную обстановку, Белград не станет вводить свои войска в регион, уверен эксперт.

«Если будут введены сербские войска в Косово, это будет означать очень сильную эскалацию. Также могут быть непредсказуемые последствия как на месте столкновений, так и в политической сфере, к примеру введение санкционного режима против Белграда», — объяснил Лазович.

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«На северном фронте без перемен: введет ли Сербия войска в Косово»