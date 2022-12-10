Вучич заявил о намерении разместить сербских силовиков в Косово

Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом в субботу, 10 декабря, заявил глава республики Александр Вучич.

«Мы сегодня согласовали текст, которым, согласно резолюции 1244 СБ ООН, мы направим запрос команданту СДК (Силы для Косово. — Ред.) , чтобы он обеспечил размещение представителей армии и полиции Республики Сербии на территории Косова и Метохии», — сказал он.

По словам президента, с юридической точки зрения причин отклонять запрос нет, однако он предупредил о возможности такого сценария.

Ранее в этот день сообщалось о стрельбе в Косово и Метохии.

Кроме того, Вучич заявил, что Косово подаст заявку на членство в Евросоюзе 15 декабря, что является нарушением Вашингтонского соглашения.

Накануне власти Сербии сообщили о намерении вернуть 1000 силовиков в Косово. Предполагается, что это может быть реакцией Белграда на приезд более 300 полицейских в бронежилетах и с длинноствольным оружием в город Косовска-Митровица.

Ранее в этот день сербские СМИ сообщили, что вооруженные сотрудники полиции самопровозглашенной республики Косово вошли в город Косовска-Митровица, населенный сербами. Они расположились по краям населенного пункта и блокировали всю северную Митровицу.

7 декабря глава Минобороны Сербии Милош Вучевич описал ситуацию на севере Косово и Метохии как «взрывоопасную» из-за «террора» косовского премьер-министра Альбина Курти, поощряющего этнические чистки.

До этого, 6 декабря, появились данные о взрывах на севере Косово. Тогда же местная полиция и спецназ вместе с членами избирательной комиссии ворвались в администрации городов Зубин-Поток и Косовска-Митровица.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.