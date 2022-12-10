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Очевидцы сообщили о стрельбе в Косово и Метохии

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Фото: REUTERS/OGNEN TEOFILOVSKI
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В автономном крае Косово и Метохия 10 декабря слышна стрельба. Об этом сообщают сербские Telegram-каналы.

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По данным «Ратне новости», в городе Звечане произошло два взрыва. Также была слышна стрельба в поселке Штуоце возле озера Газиводе.

Кроме того, по его информации, косовский спецназ перекрыл дорогу в двух местах на пути к деревне Яринье на границе Косово.

Ранее в этот день сербы начали сооружать баррикады на севере Косово и Метохии после задержания экс-полицейского Деяна Пантича. В населенной сербами северной части края не работали интернет и мобильная связь. На место прибыли патрули миссии Евросоюза в Косово (EULEX), а также сотрудники международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR).

Накануне сербские СМИ сообщили, что вооруженные сотрудники полиции самопровозглашенной республики Косово вошли в город Косовска-Митровица, населенный сербами. Они расположились по краям населенного пункта и блокировали всю северную Митровицу.

По последней информации, никаких открытых конфликтов и инцидентов зафиксировано не было. Однако мужское население города начало выходить на улицы, женщины и дети оставались дома.

В ответ на это власти Сербии допустили возвращение на территорию Косово и Метохии 1 тыс. сотрудников сил безопасности страны в соответствии с п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Ранее, 7 декабря, министр обороны Сербии Милош Вучевич охарактеризовал ситуацию на севере Косово и Метохии как «взрывоопасную». Он добавил, что причиной тому является «организованный террор» косовского премьера Альбина Курти, поощряющего этнические чистки.

6 декабря появились сообщения о взрывах на севере Косово. Тогда же местная полиция и спецназ вместе с членами избирательной комиссии ворвались в администрации городов Зубин-Поток и Косовска-Митровица.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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