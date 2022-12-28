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Вучич призвал сербов в Косово убрать баррикады и прекратить протесты

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Фото: REUTERS/Miodrag Draskic
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Президент Сербии Александр Вучич призвал этнических сербов прекратить протесты против властей Приштины и убрать возведенные баррикады. Об этом заявил 28 декабря глава канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович.

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«Мы получили гарантии от США и ЕС, что никто из сербов в Косово, участвовавших в протестах и баррикадах, не будет преследоваться или задерживаться», — цитирует Петковича агентство Reuters.

По его словам, Сербия также получила гарантии и от сил безопасности самого Косово. Там пообещали, что не придут на север самопровозглашенной республики без согласия командующего миссией НАТО (KFOR) и представителей местного населения.

Накануне депутат Народной скупщины (парламента Сербии) от партии «Двери» Ивана Костич сказал в беседе с «Известиями», что миссия НАТО в частично признанной республике Косово (KFOR) по факту занимает сторону Приштины, а не сохраняет нейтралитет.

За день до этого Вучич пообещал сделать всё возможное для сохранения мира и стабильности и защиты сербов в Косово и Метохии. Так он отреагировал на заявление властей непризнанного Косово о приведении армии в боевую готовность.

Сербы больше двух недель несут дежурство на баррикадах в Косово и Метохии. Так, например, в городе Косовска-Митровица для этого используются пристыкованные друг к другу грузовики.

Как сообщали 10 декабря «Вечерние новости», они были возведены на севере края в знак протеста против задержания бывшего сотрудника полиции Деяна Пантича. В тот же день Вучич сообщил, что страна направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности (СБ) ООН.

Также сообщалось, что приштинские вооруженные сотрудники полиции вошли в город Косовска-Митровица, населенный сербами. Они расположились по краям населенного пункта и блокировали всю северную Митровицу.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы. Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации.

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