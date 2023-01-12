МИД Сербии заявил о неизменности отказа от санкций против России

Позиция Сербии о введении санкций против России остается неизменной. Об этом в среду, 11 января, заявил первый вице-премьер и глава МИД республики Ивица Дачич.

Перед визитом в Сербию советника Госдепа США Дерека Шолле первый вице-премьер республики выступил в эфире сербского телеканала РТВ. Он отметил, что Белград не планирует вводить санкции против России.

«В силе решение, принятое в начале российской специальной военной операции на Украине. Мы считаем ошибочным нарушение территориальной целостности Украины, но вопрос введения санкций затрагивает государственные интересы Сербии», — рассказал глава МИД республики.

Ивица Дачич отметил, что изменение позиции республики к антироссийским санкциям в данный момент даже не рассматривается.

Ранее, 8 января, президент Сербии Александр Вучич допустил введение санкции против России, если Белград столкнется с чем-то большим, чем давление со стороны Запада.

16 октября министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал сотрудничество и добрые отношения с РФ залогом существования государства. Он также отметил, что шантаж Запада свидетельствует о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.