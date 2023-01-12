Реклама
Прямой эфир
Мир
Майк Пенс указал на двойные стандарты в деле о секретных документах Байдена
Мир
МИД Сербии заявил о неизменности отказа от санкций против России
Мир
Google обвинили в нарушении закона Германии о цифровой конкуренции
Мир
Пушилин назвал дешевым спектаклем материалы украинских СМИ о «зеленом коридоре»
Мир
Politico сообщила о зависимости позиции Шольца от Байдена по поставкам танков Киеву
Недвижимость
В России рекордно вырос спрос на семейную ипотеку
Спорт
Овечкин вышел на 59-е место по числу сыгранных матчей в НХЛ
Мир
Постпредство РФ анонсировало заседание СБ ООН по обстрелам Донбасса 20 января
Мир
США и Япония подпишут новые соглашения о сотрудничестве в области ВПК
Армия
В ЛНР нашли схрон планировавших теракты в Луганске украинских диверсантов
Мир
Штормовой ветер обрушился на Анталью
Мир
Политолог назвал Байдена преступником из-за истории с секретными документами
Сюжет:

МИД Сербии заявил о неизменности отказа от санкций против России

МИД Сербии: вопрос введения санкций против России затрагивает государственные интересы Сербии
0
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Eric Lalmand
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Позиция Сербии о введении санкций против России остается неизменной. Об этом в среду, 11 января, заявил первый вице-премьер и глава МИД республики Ивица Дачич.

«В долгосрочной перспективе мы должны возобновить отношения с Москвой»
Депутат Европарламента Тьерри Мариани — о новых пакетах санкций против РФ, расширении НАТО и финансовой помощи Украине

Перед визитом в Сербию советника Госдепа США Дерека Шолле первый вице-премьер республики выступил в эфире сербского телеканала РТВ. Он отметил, что Белград не планирует вводить санкции против России.

«В силе решение, принятое в начале российской специальной военной операции на Украине. Мы считаем ошибочным нарушение территориальной целостности Украины, но вопрос введения санкций затрагивает государственные интересы Сербии», — рассказал глава МИД республики.

Ивица Дачич отметил, что изменение позиции республики к антироссийским санкциям в данный момент даже не рассматривается.

Ранее, 8 января, президент Сербии Александр Вучич допустил введение санкции против России, если Белград столкнется с чем-то большим, чем давление со стороны Запада.

16 октября министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал сотрудничество и добрые отношения с РФ залогом существования государства. Он также отметил, что шантаж Запада свидетельствует о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023