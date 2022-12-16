Вучич назвал драгоценной поддержку Сербии со стороны России и Китая в ООН

Поддержка Сербии в ООН со стороны России и Китая, которые не одобряют независимость Косово, драгоценна для страны. Об этом в четверг, 15 декабря, рассказал сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала РТС.

«Для нас является драгоценной поддержка каждой не признающей независимость Косово страны, которая может помочь нам в Совете Безопасности ООН в этом вопросе, включая Россию и Китай», — сказал Вучич. Он добавил, что членство Косово в ООН неприемлемо.

14 декабря лидеры Косово подписали заявку на вступление в Евросоюз. Подписи под документом о намерении получить членство в ЕС поставили премьер-министр Альбин Курти, президент непризнанного государства Вьоса Османи и спикер парламента Глаук Конюфца.

Вучич заявил, что ожидаемая подача Приштиной заявки на вступление в ЕС станет прямым нарушением и «крахом Вашингтонских соглашений». Он добавил, что направит письма Испании, Греции, Словакии, Кипру и Румынии, не признающим независимость Косово, чтобы указать им на то, что подавать заявку на членство в Евросоюзе могут только признанные европейские страны.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы.

Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации, заключив, что цель Приштины — изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

С 21 ноября началось взимание штрафов за сербские номера, а в начале месяца лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич объявил о выходе сербов из всех институтов власти частично признанной республики.

8 декабря около 350 сотрудников полиции непризнанного Косово вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.

10 декабря был арестован косовский полицейский Деян Пантич — этнический серб, который вместе с несколькими коллегами отказался продолжать службу в полиции Косово. После этого на севере Косово и Метохии недовольные арестом Пантича сербы начали сооружать баррикады. В регионе также были зафиксированы три перестрелки.

11 декабря Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Он заявил, что Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.