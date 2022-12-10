Вучич сообщил о подаче Косово заявки на членство в ЕС 15 декабря

Косово подаст заявку на членство в Евросоюзе 15 декабря, что является нарушением Вашингтонского соглашения. Об этом 10 декабря заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Приштина 15 декабря официально с большими фанфарами в Брюсселе подаст заявку на членство в ЕС. Это для нас очень неприятное событие, прямое нарушение Вашингтонского соглашения, показатель того, что они не хотят соблюдать договоренности, достигнутые за время республиканской администрации, и могут нарушать, как хотят. Думаю, что это плохое решение», — сказал он в обращении к гражданам.

Вучич добавил, что направит письма Испании, Греции, Словакии, Кипру и Румынии, не признающим независимость Косово, чтобы указать им на то, что подавать заявку на членство в Евросоюзе могут только признанные европейские страны.

Вашингтонское соглашение было заключено 4 сентября 2020 года между Вучичем и премьер-министром Косово Адуллой Хоти при посредничестве президента США Дональда Трампа. Оно включало в себя мораторий на продвижение Приштиной своей кандидатуры в международные организации и приостановку Белградом работы по отзыву признания другими странами косовской независимости. В августе 2021 года парламент Косово не поддержал резолюцию, обязывающую соблюдать соглашение.

10 декабря очевидцы сообщили о стрельбе и взрывах на территории автономного края Косово и Метохия. Кроме того, поступали сообщения о том, что косовский спецназ перекрыл дорогу в двух местах на пути к деревне Яринье на границе Косово.

Ранее в этот день сербы начали сооружать баррикады на севере Косово и Метохии после задержания экс-полицейского Деяна Пантича. В населенной сербами северной части края не работали интернет и мобильная связь. На место прибыли патрули миссии Евросоюза в Косово (EULEX), а также сотрудники международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR).

9 декабря сербские СМИ сообщили, что вооруженные сотрудники полиции самопровозглашенной республики Косово вошли в город Косовска-Митровица, населенный сербами. Они расположились по краям населенного пункта и блокировали всю северную Митровицу.

Ранее, 7 декабря, министр обороны Сербии Милош Вучевич охарактеризовал ситуацию на севере Косово и Метохии как «взрывоопасную». Он добавил, что причиной тому является «организованный террор» косовского премьера Альбина Курти, поощряющего этнические чистки.

6 декабря появились сообщения о взрывах на севере Косово. Тогда же местная полиция и спецназ вместе с членами избирательной комиссии ворвались в администрации городов Зубин-Поток и Косовска-Митровица.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.