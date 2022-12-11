Три перестрелки произошли на севере Косово

Несколько перестрелок произошло на севере самопровозглашенной республики Косово в ночь на воскресенье, 11 декабря. Об этом сообщила местная полиция на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ).

«Члены некоторых преступных группировок, которые блокировали несколько трасс на севере из разных точек в трех случаях стреляли в полицейские наряды, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе, на пути к КПП Брняк», — говорится в сообщении.

Правоохранители в целях самообороны вынужденно открывали ответный огонь по преступникам, которые после скрылись в неизвестном направлении. Сведений о пострадавших не поступало.

На севере Косово и Метохии сербы в субботу возвели баррикады на трассах из-за задержания местными властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Он был задержан в тот день на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению «в терроризме».

Тогда же президент Сербии Александр Вучич сообщил, что страна направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности (СБ) ООН.

7 декабря министр обороны Сербии Милош Вучевич охарактеризовал ситуацию на севере Косово и Метохии как «взрывоопасную». Он добавил, что причиной тому является «организованный террор» косовского премьера Альбина Курти, поощряющего этнические чистки.