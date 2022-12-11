Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности Сербии

Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности страны. Об этом 11 декабря сообщила компания РТС.

«После последних угроз [премьер-министра Косово] Альбина Курти о том, что вечером он атакует сербов на баррикадах всеми доступными средствами, президент Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности в 19:00 (21:00 мск)», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день Курти обратился к натовскому континенту KFOR с призывом убрать сооруженные сербами баррикады на дорогах Косово. Он также потребовал от сербов убрать баррикады на севере края до конца воскресенья. В противном случае Курти пообещал вмешательство полиции.

Также 11 декабря стало известно, что бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово ворвались и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба.

Накануне на севере Косово и Метохии сербы возвели баррикады на трассах из-за задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Он был задержан в тот день на КПП «Ярине» при въезде из Центральной Сербии по подозрению в «терроризме».

Также в ночь на 11 декабря на севере Косово произошли три перестрелки. По данным полиции самопровозглашенной республики, члены некоторых преступных группировок блокировали несколько трасс и стреляли в полицейские наряды, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе на пути к КПП «Брняк».

10 декабря Вучич сообщил, что страна направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Ранее, 7 декабря, министр обороны Сербии Милош Вучевич охарактеризовал ситуацию на севере Косово и Метохии как «взрывоопасную». Он добавил, что причиной тому является «организованный террор» Курти, поощряющего этнические чистки.

До этого, 31 июля, на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.