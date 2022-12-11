Реклама
Прямой эфир
Политика
Пушилин освободил от должности главу города Дебальцево
Мир
Президент Финляндии выступил за продолжение сотрудничества с Россией
Мир
Премьер Косово призвал миссию НАТО убрать сербские баррикады
Происшествия
ВСУ в четвертый раз за день обстреляли Донецк из «Града»
Мир
Ситуацию в Польше сравнили с обстановкой в Речи Посполитой перед ее распадом
Мир
Венгерский евродепутат призвал переосмыслить сотрудничество в рамках Евросоюза
Мир
В Германии ужесточат закон о ношении оружия в связи с раскрытым заговором
Общество
В Ярославле двое детей с отцами застряли на колесе обозрения на четыре часа
Общество
На федеральных трассах Татарстана ограничили движение транспорта из-за непогоды
Спорт
Экс-защитник сборной России по футболу Фернандес возобновит карьеру в Бразилии
Общество
Шереметьево проведет расследование после срабатывания пожарной сигнализации
Общество
В понедельник в Москве может быть установлен новый рекорд по осадкам
Сюжет:

Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности Сербии

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tomas Tkacik
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности страны. Об этом 11 декабря сообщила компания РТС.

Национальная спорная: успеют ли Сербия и Косово договориться за два дня
И насколько велик риск столкновения в случае, если компромисс не будет найден

«После последних угроз [премьер-министра Косово] Альбина Курти о том, что вечером он атакует сербов на баррикадах всеми доступными средствами, президент Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности в 19:00 (21:00 мск)», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день Курти обратился к натовскому континенту KFOR с призывом убрать сооруженные сербами баррикады на дорогах Косово. Он также потребовал от сербов убрать баррикады на севере края до конца воскресенья. В противном случае Курти пообещал вмешательство полиции.

Также 11 декабря стало известно, что бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово ворвались и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба.

Накануне на севере Косово и Метохии сербы возвели баррикады на трассах из-за задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Он был задержан в тот день на КПП «Ярине» при въезде из Центральной Сербии по подозрению в «терроризме».

Также в ночь на 11 декабря на севере Косово произошли три перестрелки. По данным полиции самопровозглашенной республики, члены некоторых преступных группировок блокировали несколько трасс и стреляли в полицейские наряды, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе на пути к КПП «Брняк».

10 декабря Вучич сообщил, что страна направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Ранее, 7 декабря, министр обороны Сербии Милош Вучевич охарактеризовал ситуацию на севере Косово и Метохии как «взрывоопасную». Он добавил, что причиной тому является «организованный террор» Курти, поощряющего этнические чистки.

До этого, 31 июля, на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022