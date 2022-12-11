СМИ сообщили о захвате косовским спецназом объекта на плотине Газиводе

Спецподразделение ROSU самопровозглашенной Республики Косово захватило объект на плотине озера Газиводе на севере края. Об этом 11 декабря сообщила сербская газета «Вечерње новости».

«Бойцы ROSU на бронированных автомобилях и полностью вооруженные вторглись на объект плотины на озере Газиводе, сняли и разорвали сербские флаги со здания. Там они застали охранника, который измерял уровень воды, и выставили его из объекта. По последним данным, они продолжают находиться на занятом объекте», — говорится в сообщении издания.

На плотине расположена крупнейшая в Косово гидроэлектростанция «Газиводе», питающая населенные в основном сербами территории на севере края.

В ночь на 11 декабря на севере Косово произошло три перестрелки. По данным полиции самопровозглашенной республики, члены некоторых преступных группировок блокировали несколько трасс и стреляли в полицейские наряды, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе на пути к КПП «Брняк».

В субботу также на севере Косово и Метохии сербы возвели баррикады на трассах из-за задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Он был задержан в тот день на КПП «Ярине» при въезде из центральной Сербии по подозрению «в терроризме».

В тот же день президент Сербии Александр Вучич сообщил, что страна направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

7 декабря министр обороны Сербии Милош Вучевич охарактеризовал ситуацию на севере Косово и Метохии как «взрывоопасную». Он добавил, что причиной тому является «организованный террор» косовского премьера Альбина Курти, поощряющего этнические чистки.

До этого, 31 июля, на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.