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СМИ сообщили о захвате косовским спецназом объекта на плотине Газиводе

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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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Спецподразделение ROSU самопровозглашенной Республики Косово захватило объект на плотине озера Газиводе на севере края. Об этом 11 декабря сообщила сербская газета «Вечерње новости».

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«Бойцы ROSU на бронированных автомобилях и полностью вооруженные вторглись на объект плотины на озере Газиводе, сняли и разорвали сербские флаги со здания. Там они застали охранника, который измерял уровень воды, и выставили его из объекта. По последним данным, они продолжают находиться на занятом объекте», — говорится в сообщении издания.

На плотине расположена крупнейшая в Косово гидроэлектростанция «Газиводе», питающая населенные в основном сербами территории на севере края.

В ночь на 11 декабря на севере Косово произошло три перестрелки. По данным полиции самопровозглашенной республики, члены некоторых преступных группировок блокировали несколько трасс и стреляли в полицейские наряды, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе на пути к КПП «Брняк».

В субботу также на севере Косово и Метохии сербы возвели баррикады на трассах из-за задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Он был задержан в тот день на КПП «Ярине» при въезде из центральной Сербии по подозрению «в терроризме».

В тот же день президент Сербии Александр Вучич сообщил, что страна направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

7 декабря министр обороны Сербии Милош Вучевич охарактеризовал ситуацию на севере Косово и Метохии как «взрывоопасную». Он добавил, что причиной тому является «организованный террор» косовского премьера Альбина Курти, поощряющего этнические чистки.

До этого, 31 июля, на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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