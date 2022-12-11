Премьер Косово призвал миссию НАТО убрать сербские баррикады

Премьер-министр самопровозглашенной Республики Косово Альбин Курти обратился к натовскому континенту KFOR с призывом убрать сооруженные сербами баррикады на дорогах.

«Снова призываю KFOR гарантировать свободу передвижения. KFOR в Косово находится для мирного и безопасного окружения, что означает и свободу передвижения без дискриминации», — заявил он 11 декабря на пресс-конференции в Приштине.

Накануне на севере Косово и Метохии сербы возвели баррикады на трассах из-за задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Он был задержан в тот день на КПП «Ярине» при въезде из Центральной Сербии по подозрению «в терроризме».

Также в ночь на 11 декабря на севере Косово произошли три перестрелки. По данным полиции самопровозглашенной республики, члены некоторых преступных группировок блокировали несколько трасс и стреляли в полицейские наряды, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе на пути к КПП «Брняк».

В тот же день президент Сербии Александр Вучич сообщил, что страна направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

7 декабря министр обороны Сербии Милош Вучевич охарактеризовал ситуацию на севере Косово и Метохии как «взрывоопасную». Он добавил, что причиной тому является «организованный террор» косовского премьера Альбина Курти, поощряющего этнические чистки.

До этого, 31 июля, на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.