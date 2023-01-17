Реклама
Прямой эфир
Мир
Япония разработает новую крылатую ракету с тремя видами сменных боеголовок
Армия
Бойцы ВС РФ ликвидировали танки и припасы ВСУ ударами из «Гиацинтов»
Мир
The Guardian узнала о необходимом количестве танков для Киева
Общество
В РФ предложили передавать конфискованные товары на гуманитарные цели
Общество
Два найденных у трассы в Приморье котенка дальневосточного леопарда умерли
Мир
В восточных регионах Украины объявили воздушную тревогу
Происшествия
ВСУ обстреляли Харцызск в ДНР реактивными снарядами
Мир
Не менее 8 человек пострадали в результате стрельбы во Флориде
Мир
Хакеры Killnet заявили о взломе Налоговой службы США
Происшествия
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО
Армия
«Ростех» разработает новую снайперскую винтовку
Армия
Специалисты восстановят водную магистраль в Запорожской области
Сюжет:

Вучич выразил сомнение в целесообразности санкций против РФ

Вучич высказал неуверенность в том, что Сербия поддержит санкции Запада против России
0
Фото: TASS/ANDREJ CUKIC
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал неоднозначную ситуацию с отношением Белграда к антироссийским санкциям. Свою позицию он озвучил в эфире телеканала Happy в понедельник, 16 января.

Гость из Госдепа: Запад решил посильнее надавить на Сербию
США и ЕС хотят заставить Белград принять франко-германский план

Глава государства отметил, что данный вопрос остается в подвешенном состоянии, поскольку основная задача властей состоит в том, чтобы принимать решения, исходя из потребностей сограждан. Нестабильная ситуация в мире, по словам Вучича, не позволяет однозначно занять чью-либо сторону.

«Когда управляешь страной, ты не можешь ничего исключать. Ты не знаешь, что произойдет завтра. <…> Ты не можешь отказаться от своих людей и их потребностей. Ты не должен обещать, потому что ты слуга каждого сказанного слова и хозяин невысказанного», — подчеркнул президент.

Он также напомнил, что в свое время Сербия тоже столкнулась с масштабным санкционным давлением, и это было тяжелым испытанием. Наконец, санкции ограничивают возможности не только тех государств, на которых они направлены, но и тех, кто прибегает к такой политике.

«Что мы должны — отменять Чайковского в театре и школах, Достоевского? А что будут учить дети, если не будут его читать? Мы что, должны сносить памятники?» — подытожил Вучич.

Ранее, 11 января, первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что вопрос введения санкций затрагивает государственные интересы республики, в этой связи отказ от антироссийских шагов по-прежнему актуален.

8 января президент Сербии Александр Вучич допустил введение санкций против России, если Белград столкнется с чем-то более серьезным, чем давление со стороны Запада.

16 октября министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал сотрудничество и добрые отношения с РФ залогом существования государства. Он также отметил, что шантаж Запада свидетельствует о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023