Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал неоднозначную ситуацию с отношением Белграда к антироссийским санкциям. Свою позицию он озвучил в эфире телеканала Happy в понедельник, 16 января.

Глава государства отметил, что данный вопрос остается в подвешенном состоянии, поскольку основная задача властей состоит в том, чтобы принимать решения, исходя из потребностей сограждан. Нестабильная ситуация в мире, по словам Вучича, не позволяет однозначно занять чью-либо сторону.

«Когда управляешь страной, ты не можешь ничего исключать. Ты не знаешь, что произойдет завтра. <…> Ты не можешь отказаться от своих людей и их потребностей. Ты не должен обещать, потому что ты слуга каждого сказанного слова и хозяин невысказанного», — подчеркнул президент.

Он также напомнил, что в свое время Сербия тоже столкнулась с масштабным санкционным давлением, и это было тяжелым испытанием. Наконец, санкции ограничивают возможности не только тех государств, на которых они направлены, но и тех, кто прибегает к такой политике.

«Что мы должны — отменять Чайковского в театре и школах, Достоевского? А что будут учить дети, если не будут его читать? Мы что, должны сносить памятники?» — подытожил Вучич.

Ранее, 11 января, первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что вопрос введения санкций затрагивает государственные интересы республики, в этой связи отказ от антироссийских шагов по-прежнему актуален.

8 января президент Сербии Александр Вучич допустил введение санкций против России, если Белград столкнется с чем-то более серьезным, чем давление со стороны Запада.

16 октября министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал сотрудничество и добрые отношения с РФ залогом существования государства. Он также отметил, что шантаж Запада свидетельствует о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.