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Вучич указал на фактическое пребывание Европы в состоянии войны

Президент Сербии Вучич: Европа де-факто находится в состоянии войны, что бы она ни говорила
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Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael
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Европа фактически находится в состоянии войны, что бы не заявляли европейские политики. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в понедельник, 23 января, текстовая трансляция представлена на сайте Espreso.

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«Европа находится де-факто в состоянии войны, что бы и как бы они ни говорили. Нет больше терпимости. И они хотят, чтобы у них во дворе, а Западные Балканы и, конечно же, территория Республики Сербия — это их двор, чтобы здесь всё было, как они хотят», — заявил он.

Вучич также подчеркнул, что Сербия из-за конфликта на Украине оказалась под ударом Запада.

«Из-за конфликта на Украине Сербия попала под удар Запада, который угрожает стране остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями», — отметил сербский лидер.

До этого, 18 января, Вучич указал на неспособность Запада воспринимать отличные от своих взгляды. По его словам, западные страны разделяют только ту позицию, которая предполагает поддержку антироссийских санкций и независимости самопровозглашенной республики Косово.

Двумя днями ранее президент Сербии прокомментировал неоднозначную ситуацию с отношением Белграда к антироссийским санкциям. Он отметил, что данный вопрос остается в подвешенном состоянии, поскольку основная задача властей состоит в том, чтобы принимать решения исходя из потребностей сограждан. Нестабильная ситуация в мире, по словам Вучича, не позволяет однозначно занять чью-либо сторону.

11 января первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что вопрос введения санкций затрагивает государственные интересы республики, в этой связи отказ от антироссийских шагов по-прежнему актуален. При этом 8 января Вучич допустил введение санкций против России, если Белград столкнется с чем-то более серьезным, чем давление со стороны Запада.

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