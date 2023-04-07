В Госдуме указали на беспрецедентное давление на Сербию со стороны ЕС

Евросоюз оказывает беспрецедентное давление на Сербию. Об этом 7 апреля «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Давление оказывается беспрецедентное на Сербию. Народ готов поддерживать Россию, а экономика говорит за себя, что зависимость Сербии от европейских стран большая. Поэтому они (европейские страны. — Ред.) включают все рычаги для того, чтобы шантажировать [Белград]», — сказал парламентарий.

Ранее в этот день президент Сербии Александр Вучич сообщил, что сербские власти пытаются сохранять свой нейтралитет относительно Запада и РФ, но не гарантируют, что это получится поддерживать.

24 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по теме давления западных стран на дружественные России государства. Так, Москва с пониманием относится к действиям союзников по поводу запрета на обход антироссийских санкций. По словам Пескова, страны-партнеры сами говорят об угрозах, которые поступают им от стран Запада за нежелание вводить ограничительные меры против РФ.

В конце января Вучич сказал, что Сербия из-за конфликта на Украине оказалась под ударом Запада, который угрожает стране остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями.