Сербские власти пытаются сохранять свой нейтралитет относительно Запада и РФ, но не гарантируют, что это получится поддерживать. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Мы до сих пор можем сохранять свою независимость, свой военный нейтралитет. Сербия не хочет присоединяться к странам НАТО или к тем другим — ОДКБ или как угодно. И пока это получается. Хотим ли и далее быть в силах — в этом я вам поклясться не могу и это нереально, несерьезно и безответственно», — подчеркнул он в эфире радио и телевидения Сербии 7 апреля.

Сербский лидер также отметил, что страна находится на пути Европы и старается ей соответствовать.

«Знаем, насколько трудные условия особенно по Косово, о чем будем говорить позднее, но мы не можем без Европы сделать многого <…> у нас нет большого выбора и другого пути», — заявил Вучич.

5 апреля минобороны Сербии уведомило о совместных со странами НАТО военных учениях «Платиновый волк». Они пройдут с 16 по 30 июня. Их участники — военные из Сербии и США, а также их коллеги из 10 других стран-партнеров. Сообщается, что Сербия сохранила мораторий на международные военные учения, введенный ею после начала украинского конфликта. Маневры «Платиновый волк» стали исключением. Россия будет внимательно следить за учениями.

Ранее, 24 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по теме давления западных стран на дружественные России государства. Так, Москва с пониманием относится к действиям союзников по поводу запрета на обход антироссийских санкций. По словам пресс-секретаря, страны-партнеры сами говорят об угрозах, которые поступают им от стран Запада за нежелание вводить ограничительные меры против РФ.

В начале февраля Вучич сообщил, что вступление страны в ЕС поддерживает менее 43% населения Сербии, хотя это является жизненно важным для страны, поскольку, по его словам, европейский путь означает и инвестиции, и стандарты жизни, и зарплаты, и пенсии.

В конце января сербский лидер сказал, что Сербия из-за конфликта на Украине оказалась под ударом Запада, который угрожает стране остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями.