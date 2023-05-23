Переворотный момент: в Белграде прошли очередные массовые протесты

В Сербии с начала мая не прекращаются массовые протесты. Последняя акция прошла в Белграде в конце прошлой недели . Демонстранты требовали привлечь власти к ответственности за два массовых убийства — в школе и пригороде сербской столицы, совершенных в начале мая. Президент страны Александр Вучич, ссылаясь на данные «служб с Востока», обвинил оппозицию в подготовке цветной революции. Подробности — в материале «Известий».

Протестный май в Сербии

«От разных служб мне поступают данные, и наши партнерские службы с Востока говорят нам, что это попытки цветных революций и так далее . А я им говорю: не знаю, чего они пытаются [добиться], знаю лишь, что отвратительно пытаться злоупотреблять трагедией, смертью детей, чтобы стать большими, лучшими и более умными для нашего народа» — с такими словами обратился к собравшимся на правительственный митинг президент Сербии Александр Вучич в городе Панчево.

В середине мая глава государства заверил, что такой вариант развития событий невозможен в Сербии. «Не будет нового майдана в Белграде, это всё, что могу вам сказать. Он не произойдет и невозможен», — заявил сербский лидер.

Одновременно с выступлением Вучича в Панчево в Белграде перед зданием парламента проходил очередной массовый протест оппозиции «Сербия против насилия». Эта акция стала уже третьей за последние три недели . Протестующие частично перекрыли международную трассу, ведущую из Будапешта в Салоники, и установили там палатки.

Люди возлагают цветы и свечи перед школой после того, как 13-летний Коста Кецманович открыл огонь, убив других учеников и сотрудников в Белграде, Сербия, 3 мая 2023 года Фото: REUTERS/Antonio Bronic

Активисты требовали привлечь власти к ответственности за две трагедии, произошедшие в начале месяца . 3 мая 13-летний ученик белградской школы имени Владислава Рибникара Коста Кецманович убил из отцовского пистолета девятерых учеников и охранника, еще семь человек получили ранения. На следующий день 21-летний Урош Блажич в окрестностях столицы расстрелял из автомата прохожих. В результате восемь человек были убиты, 14 — ранены.

Сразу после этого власти объявили трехдневный траур и приняли ряд мер, направленных на резкое сокращение количества оружия у населения. Согласно официальной статистике, в Сербии с населением 6,8 млн человек зарегистрировано 765 тыс. единиц оружия.

В результате был введен двухлетний мораторий на выдачу новых лицензий на владение оружием, все действующие разрешения теперь подлежат проверке, а людей, на руках у которых есть незарегистрированное оружие, призвали в течение месяца сдать его добровольно и без последствий. Помимо этого решено, чтобы в каждой сербской школе дежурил вооруженный полицейский.

Лозунги стали жестче

Оппозиция поддержала введенные меры, однако посчитала их недостаточными. В частности, протестующие требовали отставки руководителя главной спецслужбы BIA Александра Вулина, главы МВД Бранислава Гашича и министра образования Бранко Ружича. Помимо этого они настаивали на прекращении пропаганды насилия в СМИ, в частности, требовали закрытия телеканалов, проповедующих агрессию.

По словам живущей в Белграде россиянки Марии А., на каждую новую акцию протеста приходит всё больше демонстрантов, а лозунги становятся всё жестче. Например, на последней президента страны Александра Вучича призывали уйти в отставку.

Александр Вучич осматривает сданное оружие, Сербия, 14 мая 2023 года Фото: AP/ Serbian Presidential Press Service

— Чувствуется всё большая решимость сербов что-то сделать. Не знаю, насколько сильно народ готов пойти против Вучича, но, по ощущениям, они точно хотят что-то сделать. Сейчас массовые акции протеста — это тема, которую обсуждают все, — рассказала она в беседе с «Известиями».

Следующую демонстрацию активисты планируют провести в субботу, 27 мая. За день до этого пройдет митинг сторонников власти, о проведении которого объявил сербский лидер. По его словам, он будет «самым большим в истории».

Одновременно с этим пройдет конференция правящей Сербской прогрессивной партии. На ней Вучич планирует заявить о своем уходе с поста лидера партии, создании широкого общенационального фронта и проведении досрочных всеобщих выборов. По словам президента, «голосование состоится не позднее сентября» этого года. Эти выборы могут стать третьими для страны за последние четыре года.

Насилие из телевизора

Эксперт по авторитаризму из Белградского университета Небойша Владисавлевич считает, что к трагедиям привели реалити-шоу, которые показывают по сербскому телевидению. Он выделил несколько рейтинговых программ на телеканалах Pink TV и Happy TV — аналогов реалити-шоу «Большой брат».

« Они пропагандируют насилие на разных уровнях: показывают это на экране, приглашают для участия в дискуссиях осужденных преступников, в общем, говорят о насилии так, как будто это нормально », — пояснил политолог.

По его словам, сербские реалити-шоу не раз критиковали, но ничего не изменилось — и «программы становились всё более жестокими».

Люди на акции протеста «Сербия против насилия» в ответ на недавние массовые расстрелы, потрясшие страну, в Белграде, Сербия Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Схожую точку зрения разделяет и эксперт по сербским СМИ Белградского университета Александра Крстич.

«Эти реалити-шоу являются частью системы, в которой насилие проявляется на всех уровнях. Участники дерутся друг с другом, это подхватывают таблоиды, потом это превращают в ролики, которые смотрят в соцсетях. И молодые люди пересматривают эти жестокие кадры снова и снова», — рассказала она.

По ее словам, эта медиакультура «создала поколение людей, чьи герои — преступники, участвующие в реалити-шоу».

Недовольство позицией Сербии

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов в беседе с «Известиями» отметил, что на Вучича оказывается очень большое давление по вопросу антироссийских санкций.

— Европейский союз занял такую позицию, что страны, которые стремятся войти в ЕС, обязаны ориентироваться на общую политику Евросоюза, особенно в отношении украинского конфликта и России. Соответственно, они должны присоединиться к антироссийским санкциям. Нейтралитет неприемлем, — пояснил политолог.

По его словам, весь Запад и, в частности, Евросоюз очень сильно недовольны той позицией, которую Вучич занимает в отношении украинского конфликта и России в целом.

Протестующие у здания Народной скупщины Сербии, Белград Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

— К тому же Соединенные Штаты не отказались от практики поощрения и организации цветных революций. То есть администрация Джозефа Байдена отказалась от военных интервенций с целью смены режимов, но ни в коем случае не от цветных революций, — отметил специалист.

Он полагает, что такой прием «остается в инструментарии коллективного Запада».

— Особенно он используется в отношении тех стран, которые необходимо привлечь на свою сторону и которые необходимо заставить отказаться от нейтральной или антизападной политики. Нисколько не удивлюсь, если нечто подобное Запад сможет разыграть и в Сербии, — резюмировал Дмитрий Суслов.