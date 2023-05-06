Мир, труд, газ: майские протесты и стрельба в Сербии

Кто устроил стрельбу в Сербии, почему первомайская демонстрация в Париже закончилась столкновениями с полицией, кто лишил американцев любимых ТВ-шоу и из-за чего общественность Гонконга недовольна повышением минимальной оплаты труда. Важные и любопытные новости уходящей недели — в подборке «Известий» .

Стрельба и поножовщина

В Сербии за два дня произошло три серьезных инцидента — две массовые стрельбы и поножовщина в учебном заведении .

3 мая в школе «Владислав Рыбникар», расположенной в центре Белграда, 14-летний подросток открыл стрельбу из отцовского пистолета . Всё произошло в 8:00 (9:00 мск) на уроке истории. По данным местных СМИ, причиной стала полученная накануне «единица» по этой дисциплине. Кроме того, сообщается, что парень находился под воздействием наркотических веществ.

Подростка задержали, свои действия он объяснил тем, что он «психопат» . У него были обнаружены два пистолета и рюкзак, в котором находились бутылки с зажигательной смесью. Сообщается о девяти погибших в результате инцидента.

Полиция выводит задержанного стрелка из школы имени Владислава Рыбникара в Белграде Фото: AP Photo

День спустя, 4 мая, ученица другой белградской школы принесла на занятия кухонный нож . Обошлось без жертв, однако ранения получили два человека. 15-летняя девушка ранее училась в этой школе, однако забрала документы из учебного заведения по собственному желанию.

По меньшей мере восемь человек погибли в результате стрельбы в селе Дубона (община Младеновац) в центральной части Сербии вечером 4 мая. Также сообщается о более десяти пострадавших, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

По данным СМИ, стрельбу открыл 21-летний Урош Блажич . Сообщается, что ранее у него были проблемы с законом. Накануне инцидента он поссорился с полицейским , после чего пришел домой, взял автомат и вернулся расправиться с ним. Кроме того, застрелена его сестра. Затем он скрылся и, предположительно, направился в родное село Шепшин, где также открыл стрельбу.

Фото: соцсети Подозреваемый в преступлении Урош Блажич

Глава МВД Сербии Братислав Гашич расценил произошедшее как теракт. В итоге преступника поймали в окрестностях Крагуеваца.

Кроме того, 5 мая СМИ сообщили о задержании мужчины, планировавшего еще один теракт.

Радикальное решение

Первомайские демонстрации во Франции вылились в достаточно серьезные стычки с полицией . По данным французского МВД, на улицы по всей стране вышли 780 тыс. человек, только в Париже — 110 тыс. В то же время крупнейший профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» заявил, что количество участников манифестаций было в три раза больше — 2,3 млн человек по всей Франции, из которых 550 тыс. — в столице.

Участники демонстраций вышли под лозунгами за социальную справедливость и против пенсионной реформы .

Манифестация обернулась тем, что радикалы начали бросать в полицейских петарды, «коктейли Молотова» и шарики с краской, они крушили витрины банков, магазинов и других организаций. Полиция ответила водометами и слезоточивым газом .

Фото: REUTERS/Andrea Ronchini

За сутки 1 мая пострадали по меньшей мере 108 представителей полиции. Один получил серьезные ожоги рук и лица, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Всего задержан 291 человек. Информации о числе пострадавших среди демонстрантов не поступало.

Нечего смотреть

2 мая в центре Манхэттена в Нью-Йорке на акцию протеста собрались сотни членов американского профсоюза, представляющего интересы теле- и киносценаристов . До этого Гильдия сценаристов не смогла договориться со студиями об улучшении условий труда и объявила крупнейшую за 15 лет забастовку.

Сценаристы собрались возле здания NBC Universal на Пятой авеню, основными лозунгами акции стали «Нет контракта — нет контента», «Карандаши на стол!!!» и «Внимание, спойлер: мы победим» .

Сценаристы жалуются, что голливудские студии и телекомпании разрушают их индустрию.

Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Пострадали при этом американские телезрители, которые лишатся своих любимых вечерних ТВ-шоу . Так, из-за забастовки заморожено производство популярных в США телепрограмм Джимми Фэллона, Джимми Киммела, Сета Майерса и Стивена Колбера. В итоге в сетке вещания CBS, ABC и NBC произойдут изменения.

Точные сроки забастовки неизвестны — значит непонятно, когда ждать новых выпусков ТВ-шоу.

Минус банк

В США рухнул третий за два месяца банк — First Republic Bank (FRB). С начала этой недели он перешел под контроль Федеральной корпорации по страхованию вкладов. Она получит все активы обанкротившейся организации — это около $229,1 млрд и вклады на $103,9 млрд. Причина в том, что клиенты массово стали снимать деньги со своих счетов, а цены на собственные активы упали. В результате банк не смог компенсировать ущерб.

В рамках заключенного с Федеральной корпорацией по страхованию вкладов соглашения о передаче банка под управление часть убытков будет компенсирована самой корпорацией.

Причем еще месяц-два назад First Republic Bank уже находился в шаге от банкротства. Тогда его спасли вливания $30 млрд от нескольких финансовых организаций . FRB — крупнейший из разорившихся в США за последние два месяца финансовых организаций и второй в истории американских банковских банкротств (на первом месте по объему так и значится Washington Mutual Inc., разорившийся в кризисном 2008 году).

Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Всего с марта рухнули еще два крупных банка — Silicon Valley Bank (Калифорния) и Signature Bank (Нью-Йорк).

Вот это рост

Правительство Гонконга — одного из самых дорогих городов мира — 1 мая объявило о повышении минимального размера оплаты труда на 32 американских цента . Новая минимальная оплата достигла 40 гонконгских долларов ($5,1) в час, ранее этот показатель был на уровне 37,5 гонконгских долларов ($4,78) в час.

Представители гонконгской общественности назвали такое решение неприемлемым. « [Такая минимальная зарплата] не может покрыть основные потребности в Гонконге », — сказал директор программ по Гонконгу, Макао и Тайвани в благотворительной организации Oxfam Вонг Шек-хун.

Минимальная заработная плата была введена в Гонконге в 2011 году и подлежит пересмотру каждые два года. Однако в 2021-м ее оставили без изменений — на уровне 2019-го — из-за последствий COVID-19.

Смертельный дождь

Из-за наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Руанде, погибло более 120 человек . Дожди лили всю ночь с вечера 2 мая до утра 3 мая.

Фото: AP Photo

В результате стихии разрушены дома, автотрассы перекрыты. Метеорологи предупреждали о том, что проливные дожди на значительной территории африканского государства продолжатся .

При этом природный катаклизм затронул еще две восточноафриканские страны — Уганду, где тоже есть несколько погибших, и Кению. По последним данным, тысячи кенийцев остались без крыши над головой.