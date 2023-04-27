Зла уже не хватает: Сербия вынуждена реагировать на решение Совета Европы

24 апреля Совет Европы проголосовал в пользу запуска процедуры рассмотрения заявки Косово на вступление в объединение. За несколько дней до этого Евросовет и Европарламент согласовали предложение Еврокомиссии о введении безвизового режима с Приштиной. В ответ президент Сербии Александр Вучич пообещал пересмотреть внешнеполитическую стратегию страны. Каков горизонт возможностей для Белграда, разбирались «Известия».

Молчание — знак согласия

Из 46 членов Совета Европы 33 проголосовали за начало процесса вступления Косово в эту структуру. Помимо Сербии, против выступили шесть государств: Венгрия, Испания, Азербайджан, Румыния, Грузия и Кипр. Армения не участвовала в голосовании, ее представитель покинул зал до его начала. Необходимые для одобрения заявки две трети голосов Косово получило из-за воздержавшихся членов СЕ. Их было пять, среди которых Украина.

Президент Сербии назвал голосование «большим позором» и особо отметил позицию Киева, которая, по его словам, была отдельно согласована с США во время паузы в заседании. «Если кто-то не соблюдает территориальную целостность Республики Сербия, почему мы должны соблюдать их территориальную целостность? Почему мы должны спешить и бросаться в защиту чужой территориальной целостности любой ценой? Мы можем и промолчать, если эти люди явно против территориальной целостности Сербии. <…> Вчера воздержание от голосования по вопросу членства Косово в СЕ было равноценно признанию Косово», — сказал Вучич в обращении к нации.

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с прессой в Белграде Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Кроме того, президент Сербии выразил разочарование действиями черногорской делегации, поддержавшей косовскую заявку. Впрочем, неожиданностью это выглядит только на первый взгляд. Премьер-министр страны Дритан Абазович является этническим албанцем и приложил немало усилий для расширения сотрудничества с Приштиной.

В то же время Вучич выразил благодарность Виктору Орбану за дружбу и «истинно политическое решение». Будапешт и Белград в последнее время действительно весьма эффективно углубляют двусторонние отношения, и решение Венгрии — действительно поступок союзника. «Они показали себя самыми большими друзьями Сербии», — подчеркнул сербский президент.

Между позором и войной

Запуск процесса вступления Косово в Совет Европы повлечет за собой несколько последствий. Во-первых, Приштина во второй раз нарушила обязательство не вступать в международные организации, прописанное в Вашингтонских соглашениях 2020 года . Первая попытка — вступление в состав Конференции европейских конституционных судов в феврале 2021-го — закончилась неудачей. Это позволило Белграду возобновить усилия по отзыву признания независимости Косово. Как отмечает эксперт клуба «Валдай», директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина, на сегодняшний день Сербия в этом процессе добилась значимых результатов.

— Сербия, находясь в очень сложных условиях ограниченности маневра, посредством кулуарных обменов и старых связей в странах Азии и Африки меньше чем за 10 лет смогла снизить количество государств, признавших Косово, до минимума, — сказала эксперт.

Одна из улиц северной части Митровицы Фото: Getty Images/NurPhoto

В январе этого года Белград посетила делегация, состоявшая из представителей США, Франции, Германии и ЕС. Их целью было убедить сербское руководство согласиться с франко-германским планом урегулирования. В соответствии с ним Сербии в обмен на ускорение интеграции с ЕС предлагалось одобрить вступление Косово в ООН, что фактически тождественно признанию независимости.

Премьер-министр Косово Альбин Курти, подразумевая, что западные союзники смогут «выбить» согласие Белграда, пообещал до весны 2023 года подписать соглашение о нормализации двусторонних отношений, основой которого будет одобренный в Брюсселе и Вашингтоне франко-германский план.

Премьер-министр Косово Альбин Курти выступает на заседании, посвященном диалогу между Сербией и Косово, в Приштине Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Глава комитета по делам Косово и Метохии парламента Сербии Милован Дрецун назвал предложенный евроатлантический вариант урегулирования неприемлемым. Но глава сербского государства внес в слова парламентария одну очень весомую поправку. «Неприемлем, но мы не можем просто так его отбросить», — сказал он.

В итоге документ под названием «План по нормализации» был предварительно согласован, в нем отдельным пунктом прописано, что Сербия не будет возражать против членства Косово в международных организациях.

Таким образом, события, вызвавшие столь негативную реакцию сербских властей, являются в определенной степени следствием их собственной политики.

Мужчина голосует на избирательном участке во время муниципальных выборов в Косово Фото: TASS/EPA/DJORDJE SAVIC

Сербские власти прекрасно понимали, на что шли, и теперь делают вид, что это выходит за рамки внешнеполитической практики, отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

— Это только начало тех процессов, которые будут интенсифицировать власти Косово, а Сербия, не имея реальных рычагов влияния на ситуацию, будет отделываться подобными заявлениями, — считает собеседник. — Не Белград определяет правила этой игры. Согласование февральского плана нормализации крайне негативно изменило условия для сербского правительства.

Тонкая линия

Как заявил президент Сербии на следующий день после голосования в Совете Европы, Белград воспринимает его итоги как «очень важные» и внесет значительные изменения во внешнеполитическую стратегию. По выражению главы сербского государства, они будут «не тектоническими, но глубокими и существенными». По заявлению Вучича, правительство республики приняло решение о начале разработки Стратегии внешней политики, которая четко определит отношения Сербии с другими странами на основе принципа взаимности. «Что нам нужно изменить, так это то, что мы больше уважаем тех, кто дружелюбен», — отметил Вучич.

Пост KFOR на границе Косово и Сербии Фото: TAСС/EPA/DJORDJE SAVIC

Геополитическое положение Сербии таково, что она вынуждена балансировать между европейскими интеграционными устремлениями и попытками реализации национальных интересов. Такое положение подразумевает особую роль Александра Вучича. Стратегия сербского лидера требует исключительной сдержанности, отмечает Екатерина Энтина.

— С точки зрения стратегии, президент Сербии максимально тянет время, чтобы понять, каким будет геополитический расклад по окончании украинского кризиса. Очевидно, что постконфликтные договоренности России и Запада будут иметь комплексный характер. И здесь для находящегося между двух огней Вучича принципиальное значение имеет как можно дольше держать сбалансированную позицию, чтобы избежать потенциальных рисков. Хватит ли у него политических навыков и воли, чтобы сделать это, вопрос риторический. Однако нельзя не отметить, что в последние 13 месяцев ему это неплохо удавалось, — подытожила эксперт.