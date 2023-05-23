В Венгрии заявили о невозможности Украины победить в конфликте

Киев не сможет одержать победу в конфликте с Москвой, НАТО не готова направлять на Украину свои войска. По этим причинам необходимо прекратить огонь и начать мирные переговоры. Об этом во вторник, 23 мая, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления на экономическом форуме в Катаре.

«С учетом факта, что НАТО не готова отправлять войска, очевидно, что возможности победить у бедных украинцев нет. Это моя позиция, я всегда предлагал всем, что вместо того, чтобы пытаться вовлечься в военные действия еще сильнее, надо остановить эскалацию и мы должны выступить за мирные переговоры», — сказал он.

Ранее, 14 апреля, Орбан выразил мнение, что Украина в финансовом плане является несуществующей страной и, как только США и страны Европы перестанут ее содержать, конфликт будет завершен. Венгерский политик обратил внимание на то, что ЕС тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов и это не может продолжаться бесконечно.

16 мая генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинский президент Владимир Зеленский допустил серьезную ошибку, недооценив мощь Российской армии. Он также подчеркнул, что ошибкой стала неправильная оценка состояния Вооруженных сил (ВС) РФ, что стало причиной дальнейших неудач украинских войск на фронте.

До этого, 13 мая, Кривонос заявил, что российские войска имеют существенные преимущества, которые осложняют возможности для осуществления контрнаступления ВСУ. Он также указал, что киевскому режиму вряд ли когда-нибудь удастся достичь своих целей.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.