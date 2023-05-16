Украинский президент Владимир Зеленский допустил серьезную ошибку, недооценив мощь российской армии. Об этом 15 мая заявил генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Фабрика новостей».

«Помните в прошлом году Зеленский рассказывал о том, как мы сломали хребет российской армии, так вот посмотрите, уже прошло больше года после его слов, а они спокойно продолжают военные действия», — сказал он.

Кривонос отметил, что главной ошибкой украинского лидера стала неправильная оценка состояния Вооруженных сил России (ВС РФ), что стало причиной дальнейших неудач украинских войск на фронте.

Генерал также высказал несогласие с высказыванием президента Франции Эммануэля Макрона о геополитическом поражении России. Он отметил, что подобные политические заявления не отражают действительность.

Ранее, 13 мая, Кривонос заявил, что российские войска имеют существенные преимущества, которые осложняют возможности для осуществления контрнаступления ВСУ. Он также указал, что киевскому режиму вряд ли когда-нибудь удастся достичь своих целей.

До этого, 11 мая, Зеленский сказал, что стране требуется больше времени на подготовку контрнаступления. По его словам, бригады для этих целей уже сформированы, однако ВСУ по-прежнему испытывают нехватку западной бронетехники, несмотря на то что она «поступает партиями».

В ответ на это эксперты издания The New York Times предположили, что в своем заявлении президент Украины зашифровал тайное послание западным странам о том, что планируемый контрудар ждет возможный провал.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.