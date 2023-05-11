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Зеленский заявил о неготовности ВСУ к контрнаступлению

Зеленский: Украине понадобится больше времени для подготовки к контрнаступлению
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Украинским войскам необходимо больше времени для того, чтобы подготовиться к контрнаступлению. Об этом заявил в четверг, 11 мая, президент Украины Владимир Зеленский в интервью европейским СМИ, включая вещательную корпорацию Би-би-си.

«Мы можем начать наступать и добиться успехов. Однако так мы потеряем много людей. Я считаю это неприемлемым», — сказал украинский лидер.

В то же время, по его словам, бригады для наступления уже сформированы и полностью готовы к участию в боевых действиях, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) по-прежнему испытывают нехватку западной бронетехники, несмотря на то, что она «поступает партиями».

«Поэтому нам нужно подождать. Нам по-прежнему нужно еще немного времени», — добавил он.

В ходе интервью Зеленский также заявил, что Киев никто не может принудить к сдаче территорий. Тем самым он отверг возможность начала мирных переговоров.

За день до этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключил, что контрнаступление ВСУ может стать последним, если его результатом станет освобождение районов, сейчас занятых российскими бойцами. Он считает, что если освобождения не произойдет, тогда украинские войска должны будут готовиться к следующему контрнаступлению.

Тогда же министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли выразил мнение, что возможное контрнаступление украинской армии может не решить исход конфликта. Он также усомнился в том, что Киев совершит «быстрый и решающий прорыв».

«Любую атаку мы сможем отразить»
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В Москве в свою очередь отмечали, что ВС РФ готовы отразить любое контрнаступление Украины. Более того, указывалось, что сейчас российские военнослужащие стали лучше подготовлены, чем в начале спецоперации.

При этом ранее, 24 апреля, газета Politico написала, что администрация главы Белого дома Джо Байдена уже начала кулуарно готовиться к возможному провалу контрнаступления ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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