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В администрации Байдена усомнились в успехе контрнаступления ВСУ

Politico: администрация президента США Байдена усомнилась в успехе контрнаступления ВСУ
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Администрация главы Белого дома Джо Байдена кулуарно готовится к возможному провалу контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом 24 апреля сообщила газета Politico.

Отмечается, что представители администрации президента США допускают, что если наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) обернется поражением, то США обвинят в недостаточной военной поддержке. Кроме того, может возникнуть вопрос о нецелесообразности продолжения боевых действий.

«Если Украина не сможет значительно выиграть на поле боя, неизбежно встанет вопрос о том, не пора ли путем переговоров прекратить боевые действия», — заявил президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.

Газета добавила, что подобные опасения американских чиновников стали известны после того, как оказались распространены секретные разведданные. Между тем официальная версия настаивает на том, что США предприняли максимум для победы Украины.

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Ранее в этот день координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США хотят убедиться в успехе будущего контрнаступления Украины. Кирби подчеркнул, что цель, направление и дата «будут зависеть от решения [президента Украины Владимира] Зеленского».

До этого, 15 марта, Politico сообщила о предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае. Эту информацию неоднократно подтверждали американские и украинские представители властей. На данный момент, по сообщениям FT от 22 апреля, оно отложено из-за отсутствия необходимого вооружения.

Как 23 апреля указала The Guardian, Запад может начать склонять Украину к переговорам с Россией уже осенью этого года. По словам автора статьи, на такой исход намекают и оценки Пентагона. Журналист считает, что по итогам переговоров Киеву придется смириться с утратой части территорий, однако самое главное — это прекращение военных действий.

Еще 16 апреля газета The Washington Post указала на то, что официальные лица США признают факт того, что ВСУ не обладают достаточным количеством боеприпасов для успешного контрнаступления. Оно невозможно без дополнительных поставок артиллерии и танков из стран Запада, отметили в материале.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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