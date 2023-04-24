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The Guardian предрекла толчок от Запада к переговорам России и Украины уже осенью

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Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Paul Zinken
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Запад может начать склонять Украину к переговорам с Россией уже осенью этого года. Об этом в воскресенье, 23 апреля, пишет The Guardian.

По словам автора статьи, на такой исход намекают и оценки Пентагона. Журналист считает, что по итогам переговоров Киеву придется смириться с утратой части территорий, однако самое главное — это прекращение военных действий. Вступление же Украины в Евросоюз и НАТО затянется на неопределенный срок.

США и ЕС смогут заявить, что «суверенная независимость демократической Украины и мировой порядок, основанный на правилах, спасены», однако Польша и страны Восточной Европы будут иметь другое мнение.

«Если этот сценарий или что-то в этом роде реализуется в следующем году, многие украинцы неизбежно почувствуют себя преданными. Обещание президента США Джо Байдена «сделать всё возможное», чтобы дать отпор России, так и останется невыполненным. Чтобы покончить с болью и страданиями, украинцев вскоре могут попросить проглотить очень горькую пилюлю», — отмечает автор.

Также он добавил, что, несмотря на обсуждение сейчас странами Евросоюза поставки боеприпасов Киеву, уже нарастает ощутимое давление к проведению переговоров.

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23 апреля газета Financial Times написала, что украинский президент Владимир Зеленский опасается, что планируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины провалится. По словам высокопоставленных чиновников в Киеве, которые приводят авторы материла, руководство страны обеспокоено тем, что контрнаступление, которое провалится или не поможет отвоевать большую часть территории, может побудить западных союзников подтолкнуть Киев к началу переговоров с Москвой.

13 апреля сотрудники американского совета по международным отношениям Ричард Хаасс и Чарльз Купчан предсказали давление США на Киев по мирным переговорам. По мнению специалистов, Зеленскому придется уменьшить свои амбиции и прислушаться к советам западных союзников, даже несмотря на то, что он обещал гражданам страны победу в конфликте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Киев не заинтересован в переговорах, так как вышел из процесса мирного урегулирования.

Последний очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в марте 2022 года в Турции, однако уже осенью Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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