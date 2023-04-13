Эксперты предсказали давление США на Киев по мирным переговорам

США и Европа, уставшие от украинского конфликта, уже к концу года вынудят Киев сесть за стол переговоров и подписать невыгодное ему соглашение. Об этом 13 апреля написали сотрудники американского совета по международным отношениям Ричард Хаасс и Чарльз Купчан в статье для сайта Foreign Affairs.

По их данным, человеческие и экономические потери в результате конфликта продолжают расти, поэтому самым вероятным исходом конфликта являются мирные переговоры и соглашение. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут одолеть российскую армию, даже если западные страны увеличат военную помощь.

«Украинские войска уже понесли более 100 тыс. потерь и лишились многих своих лучших солдат. Экономика страны сократилась примерно на 30%, уровень бедности растет», — обратили внимание авторы публикации.

Лучший путь для Запада в данной ситуации, по мнению специалистов, станет принуждение Украины к мирным переговорам с Россией.

«Убедить Киев согласиться на прекращение огня и перейти к дипломатии может стать сложной задачей. Многие украинцы воспримут это предложение как измену родине», — говорится в материале.

По мнению специалистов, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется уменьшить свои амбиции и прислушаться к советам западных союзников, даже несмотря на то что он обещал гражданам страны победу в конфликте.

Ранее в четверг бывший спецпомощник американского президента Рональда Рейгана Дуг Бандоу отметил, что Вашингтону стоит скорректировать помощь Украине и подтолкнуть Киев к более реалистичным целям окончания конфликта с Россией. По его мнению, стабильность между Россией и Украиной будет достигнута, только если Москва будет удовлетворена условиями окончания конфликта.

Ранее, 11 апреля, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президенту Украины придется уйти в отставку, если он не сменит свой курс. Спикер обратил внимание на то, что Киев скрывает информацию о реальных потерях ВСУ, когда на деле складывается критическая ситуация.

В этот же день украинский режиссер-документалист Игорь Лопатенок обвинил Зеленского в предательстве интересов страны. Он напомнил, что тот в своей инаугурационной речи обещал украинцам прекратить конфликт в Донбассе.

В феврале газета Politico писала, что на Украине нарастает внутриполитическая критика в адрес Зеленского. По данным авторов материала, оппозиционные политики всё чаще обвиняют главу государства в чрезмерной концентрации власти и поверхностных методах управления.

Тогда же глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что мировые лидеры не пытаются убедить Украину вернуться к мирным переговорам. По его словам, западные лидеры отказались от переговоров, а также заставили киевский режим уйти из переговорного процесса в тот самый момент, когда еще была возможность закончить это политическим путем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Киев не заинтересован в переговорах, так как вышел из процесса мирного урегулирования.

Последний очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в марте 2022 года в Турции, однако уже осенью Киев официально отказался от контактов с Москвой.