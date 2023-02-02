Лавров заявил об отсутствии попыток Запада вернуть Украину к мирным переговорам

Мировые лидеры не пытаются убедить Украину вернуться к мирным переговорам. Об этом 2 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Западные коллеги отказались от переговоров, заставили киевский режим уйти с переговорного процесса, причем в тот самый момент, когда еще в конце, как вы знаете, была возможность закончить это политическим путем. Но Киеву не позволили, естественно. С тех пор никто не попытался даже убедить киевский режим в необходимости вести переговоры, никто не возразил», — заявил он в интервью «РИА Новости».

Лавров отметил, что президент Украины Владимир Зеленский сам ощущает себя несамостоятельной фигурой и что им манипулируют. Он также указал на то, что для России важно качество итогов переговорного процесса.

«Мы все хотим, чтобы это завершилось, но здесь важен не временной фактор, здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечиваем для нашего народа, для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского», — сказал глава российского МИДа.

27 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден может достаточно быстро завершить конфликт на Украине, если захочет, отдав указания киевскому режиму. Однако, по его словам, американский лидер не хочет использовать этот ключ, а, наоборот, выбирает путь дальнейшего накачивания Украины оружием.

Ранее, 20 января, в российском парламенте заявили «Известиям», что продолжающиеся поставки оружия Киеву странами НАТО лишь затягивают украинский конфликт и препятствуют возобновлению переговоров с Москвой. Как отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, переговорный процесс начнется, как только остановятся поставки западного оружия Киеву.

Еще 13 января постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на готовность России завершить СВО при достижении ее целей переговорным путем. В противном случае, сказал он, задачи будут выполнены военными методами.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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